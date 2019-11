കൂൂൂൂൂൾഡ! അന്റാർട്ടിക്കയെയും നോർത്ത് പോളിനെയും വിറപ്പിച്ച് കാനഡ; –30 ഡിഗ്രി തണുപ്പ്

ടൊറന്റോ ∙ വാരാന്ത്യത്തിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ശീതക്കാറ്റും കനത്ത മഴയുമെല്ലാംകൂടി കാനഡയെ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും തണുപ്പേറിയ പ്രദേശമാക്കി. അന്റാർട്ടിക്കയെയും ഉത്തരധ്രുവത്തെയും മറികടന്ന് മൈനസ് 30 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തണുപ്പ് എത്തുമെന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാപ്രവചനം. ആൽബർട്ട പ്രവിശ്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് പ്രയറിയിലാണ് മൈനസ് 30 ഡിഗ്രിയോടടുത്ത് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കാൽഗറി, എഡ്മിന്റൻ, തോംപ്സൺ, ചർച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് മൈനസ് 20 മുതൽ 23 വരെ ഡിഗ്രിയായിരുന്നു. നവംബറിൽ ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് അപൂർവമാണെന്നു കാലാവസ്ഥാ റെക്കോർഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അറുപത് വർഷം മുൻപാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്-മൈനസ് 16 മുതൽ 17 വരെ.



ഭൂമുഖത്തെ പതിനഞ്ച് തണുപ്പേറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയെയും ഉത്തരധ്രുവത്തെയും മറികടന്നാണ് കാനഡ തണുത്തു മുന്നേറുന്നത്. റഷ്യയും കൂടിയ തണുപ്പന്മാരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. കെബെക്ക് പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്നും മഞ്ഞുവീഴ്ച തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ചിലയിടങ്ങളിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാവിലെ മൈനസ് 10 ഡിഗ്രിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശീതക്കാറ്റുകൂടിയാകുന്നതോടെ മൈനസ് 15 ഡിഗ്രിയിലേക്കു താഴും. വാരാന്ത്യത്തോടെ തണുത്തുതുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷം തിങ്കളാഴ്ചയോടെയാണ് തണുത്തുറഞ്ഞത്. തണുപ്പിനൊപ്പം മഞ്ഞുവീഴ്ചകൂടിയാകുന്നതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമായി.



ഇക്കുറി സെപ്റ്റംബറിൽതന്നെ ആദ്യ മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച പ്രദേശമാണ് ആൽബർട്ട. നവംബർ 11ന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ മഞ്ഞുവീഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ ടൊറന്റോയിൽ- പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ. ഓട്ടവയിലും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങി ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ട മഞ്ഞുവീഴ്ച ഒന്റാരിയോ പ്രവിശ്യയിൽതന്നെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെയായിരുന്നു മിക്കയിടത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നു രാവിലെ സ്കൂളുകളിലും ഓഫിസുകളിലുമെത്താൻ വിദ്യാർഥികളും ജോലിക്കാരുമൊക്കെ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും സ്കൂൾ ബസുകൾ തന്നെ വൈകി. വിൻഡ്സർ മേഖലയിൽ നാൽപത്തിമൂന്ന് വർഷം മുൻപ് അനുഭവപ്പെട്ട മൈനസ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഈ ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ്.



കോളടിച്ച് ഉപ്പ്, കമ്പിളി കച്ചവടക്കാർ



തണുപ്പും മഞ്ഞും കൂടിയ ദിവസങ്ങൾ കച്ചവടത്തെ സാധാരണയായി ബാധിക്കാറുണ്ട്, ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിക്കുമെന്നതിനാൽ. ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കച്ചവടക്കാർ പലപ്പോഴും ഈ മാന്ദ്യത്തെ നേരിടുക. എന്നാൽ, ഒരു പരസ്യവുമില്ലാതെ വിറ്റുപോകുന്ന സാധനങ്ങളുമുണ്ട് മഞ്ഞുകാലത്ത്- തണുത്തുറഞ്ഞ മഞ്ഞുകട്ടകൾ ഉരുക്കികളയാനുള്ള ഉപ്പും കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും. മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രവചനം എത്തിയതോടെ വാരാന്ത്യത്തിൽ വിന്റർ ടയർ മാറ്റുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു വാഹന ഉടമകൾ. മിക്ക സ്ഥലത്തും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ടനിരയാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

ന്യു ബ്രൺസ്വിക് മേഖലയിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കനത്ത മഴയും തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. നോവ സ്കോഷ്യ, പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലൻഡ്, ദക്ഷിണ ന്യുഫിൻലൻഡ് മേഖലയിൽ മഴ തുടരും. ഇവിടങ്ങളിൽ കനത്ത കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്റാരിയോയിൽ സാർണിയ, ലണ്ടൻ മേഖലയിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത തുടരുകയാണ്. ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഞ്ഞുവീണേക്കാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഈ മേഖലയിൽ ഗതാഗതവും ഏറെ ദുഷ്കരമായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ മാത്രം നാനൂറിലേറെ വാഹനാപകടങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഗ്രേറ്റർ ടൊറന്റോ ഏരിയയിൽ ബുധൻ രാത്രിയും വ്യാഴം രാവിലെയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും.



ഔദ്യോഗികമായി ശീതകാലം ഡിസംബറിലാണ് തുടങ്ങുക. നവംബറിലെ ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കുമെന്ന പതിവ് ആശങ്കയിലാണ് കാനഡക്കാർ.

English Summary: Canada will be one of the coldest places on earth