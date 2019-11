ജോർജ് സഖറിയ നിര്യാതനായി

ന്യൂജഴ്സി ∙ ഇടയാറൻമുള ആനിക്കാട്ടു താന്നിക്കുന്നിൽ ജോർജ് സഖറിയ (90) നവംബർ 14നു ന്യൂജഴ്സിയിൽ നിര്യാതനായി. പരേതൻ 1974 മുതൽ ന്യൂയോർക്കിലും ന്യൂജഴ്സിയിലുമായി സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരുന്നു. മാരാമൺ പുല്ലാവളളിയിൽ സൂസന്‍ സഖറിയ ആണ് ഭാര്യ.

മക്കൾ : മോഹൻ സഖറിയ, സുധീർ സഖറിയ.



മരുമക്കൾ : റീനി സഖറിയ(റാണി), സൂസൻ സഖറിയ

കൊച്ചുമക്കൾ : സ്റ്റീഫൻ, ബഞ്ചമിൻ, സെറീന, ആൻ മേരി, ഐസക്. പരേതൻ മാർത്തോമ ചർച്ച് ഓഫ് ന്യൂജഴ്സിയുടെ ഇടവകാംഗമാണ്.

Funeral Details



Wake Service

Sunday, November 17, 2019

2.30 pm-7 pm

The Marthoma Church of New Jersey

790 Statue Route 10 West

Randolph, NJ 07869

Funeral Service



Monday , November 18, 2019

9 am-11 am

The Marthoma Church of New Jersey

790 Statue Route 10 West

Randolph, NJ 07869

Interment



Monday ,November 18, 2019

12 pm

Gate of Heaven Cemetry

225 Ridgedale Avenue

East Hanover, NJ 07936

വാർത്ത ∙ റെജി