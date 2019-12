ജീവിതത്തിന്റെ പുതു പ്രതീക്ഷകളാണ് ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും: ജോയ്‌ ഇട്ടൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും നിറവുമാണ് ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന് വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റും ഫൊക്കാനാ ചാരിറ്റി മുൻ ചെയർമാനമായ ജോയി ഇട്ടൻ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആശംസ കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന ആനന്ദം വർണ്ണനാതീതമാണ്.

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു വീണ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ലോകത്ത് അശരണരായ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും ചെറുതല്ല. ലോകം നന്മയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത യേശുദേവന്റെ തിരുപ്പിറവി ജാതി–മത–വർഗ്ഗ വിത്യാസമില്ലാതെ ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശം നന്മയിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതത്തെ ലോകത്തിന് അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതുവത്സരം കൂടി കടന്നു വരുന്നോൾ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിന്റെ പിറവി മാത്രമല്ല പുതിയ ജീവിതങ്ങളുടെ തുടക്കം കൂടിയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.



ലോകമെമ്പാടും തിരുപ്പിറവിയുടെ ഓർമ പുതുക്കി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികളും ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിമിർപ്പിലാണ്. വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ ജാതി–മത വിത്യാസമില്ലാതെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ രാവുകളിലാണിപ്പോൾ. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആഘോഷമായി ക്രിസ്‍മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളിലാണ് വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ മലയാളി അസോസിയേഷനും പുൽക്കൂടും, നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കി ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാനായി തയാറെടുക്കുന്നു.



അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനയാണ് വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. ഓണം, ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര, വിഷു ആഘോഷങ്ങൾ വിപുലമായും കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ മുക്തകണ്ഠമായ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റിയ സംഘടന കൂടിയാണ് വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. മറ്റു സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും അവ കൃത്യമായും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനയുടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവർഷ ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്.



വെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റര്‍ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്രിസ്മസ്–ന്യൂഇയർ ആഘോഷങ്ങൾ ഡിസംബർ 28ന് അഞ്ചു മുതൽ ഹാർട്സ് ഡെയിലുള്ള ഉള്ള Our Lady of Shkodra - Albanian Church ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ (361 W Hartsdale Ave, Hartsdale, New York 10530) വെച്ച് വളരെ പുതുമ നിറഞ്ഞ പരിപാടികളോടെ നടത്തും. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സഹായ സഹകരണമാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ശക്തി. തുടർന്നും ഈ സഹായ ഹസ്തം ലഭിക്കണമെന്നും ജോയി ഇട്ടൻ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര സന്ദേശത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.