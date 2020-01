കനക്ടികട്ട് പ്രഥമ എക്യൂമെനിക്കൽ ക്രിസ്മസ് കാരള്‍ ശനിയാഴ്ച

സൗതിങ്ടൺ ∙ കനക്ടികട്ട് പ്രഥമ എക്യൂമെനിക്കൽ ക്രിസ്മസ് കാരള്‍ സര്‍വീസ് ജനുവരി 4 ന് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2 മണിക്ക് സൗതിങ്ടൺ ജറുസലം മാര്‍ത്തോമ്മ ദേവാലയത്തില്‍ വച്ചു (145 Main St, Southington,CT 06489) നടത്തപ്പെടും.

സെന്റ് തോമസ് സിറോ മലബാര്‍ ചര്‍ച്ച് ഹാർട്ട്ഫോർഡ്, സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ ചര്‍ച്ച്, സെന്റ്. തോമസ് ഇന്ത്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ്‌ ചര്‍ച്ച്, ജറുസലേം മാര്‍ത്തോമ ചര്‍ച്ച്, കനക്ടികട്ട് തമിഴ് കാത്തോലിക്സ് ചര്‍ച്ച് എന്നീ ഇടവകകളിലെ ഗായകസംഘങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിക്കും.



ജറുസലേം മാര്‍ത്തോമ ഇടവക വികാരി റവ. ബിജി മാത്യുവിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടുന്ന കാരള്‍ സന്ധ്യയ്ക്ക്‌ 'COME LET US ADORE HIM' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.



റവ. ഫാ. ജോസഫ്‌ പുള്ളിക്കാട്ടില്‍, റവ. ഫാ. മാര്‍ക്കോസ് ചാലുപറമ്പില്‍, റവ. ഫാ. കുര്യാക്കോസ്‌ എബ്രഹാം എന്നിവര്‍ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകും. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ എബ്രഹാം കുറിച്ചിയത്ത്, സെക്രട്ടറി മാത്യൂസ്‌ തോമസ്‌, ട്രഷറര്‍ എബി ജോര്‍ജ്ജ്, രോഹിത്ത് ജോര്‍ജ്ജ്, സുനിത്ത് കെ. ജോണ്‍ എന്നിവര്‍ കൺവീനർമാരായി വിവിധ കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

വിവരങ്ങൾക്ക്;



റവ. ബിജി മാത്യു (വികാരി) - 203 570 9084



രോഹിത്.വി.ജോർജ് (കൺവീനർ) - 425 829 6744

മാത്യൂസ് തോമസ് (സെക്രട്ടറി) - 203 312 4105