റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം ന്യൂയോർക്കിൽ  ഫെബ്രുവരി 1 ന്

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഇന്ത്യന്‍ നാഷന‌ല്‍ ഓവര്‍സീസ് കോണ്‍ഗ്രസ് ന്യൂയോർക്ക് കേരളാ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 1 ന് ശനിയാഴിച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഹാർട്സ് ഡെയിൽ ഉള്ള Our Lady of Shkodra - Albanian Church ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ (361 W Hartsdale Ave, Hartsdale, New York 10530)ൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങള്‍ നടത്തപ്പെടുന്നു.

ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള രാജ്യസ്‌നേഹം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി ഇതിനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ്‌ ജോയി ഇട്ടൻ അഭ്യർഥിച്ചു . മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നത് വി.ടി . ബൽറാം എ.എൽ.എ കൂടാതെ നാഷണല്‍ ഐ.എന്‍ഒ.സി കേരളാ ചെയര്‍മാന്‍ കളത്തില്‍ വര്‍ഗീസ്, പ്രസിഡന്റ് ജോബി ജോര്‍ജ്, ട്രഷറര്‍ സജി എബ്രഹാം, Rev.Dr. വര്‍ഗീസ്‌ എബ്രഹാം(നാഷനൽ ട്രഷർ), ചാക്കോ കൊയികലെത്തു (റീജ.വൈസ് പ്രസിഡന്റ്) തുടങ്ങി സാമുഹ്യ സംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച് സംസരിക്കും.

പൊതുസമ്മേളനത്തിനു ശേഷം കലാപരിപാടികൾ നടക്കും കുടാതെ കേരളത്തനിമയാര്‍ന്ന ഭക്ഷണവും ഒരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ കണ്‍വീനര്‍മാരായ വർഗിസ് ജോസഫ്‌, ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ, ലൈസി അലക്സ്‌, ഗണേഷ് നായർ എന്നിവർഅറിയിച്ചു.

ന്യൂയോർക്കിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി കൺവീനർ മാരായ കെ .ജി. ജനാർദ്ദനൻ , ജോൺ കേ മാത്യു (ബോബി), ഷീല ജോസഫ് ,ഷാജി ആലപ്പാട്ട് , ആന്റോ വർക്കി, ജോയ്‌സ്‌ൻ മണവാളൻ ,രാജൻ ടി ജേക്കബ്‌, ബിപിൻ ദിവാകരൻ ,ഇട്ടൂപ് ദേവസ്യ ,സജി മറ്റമന , ലീന ആലപ്പാട്ട്, സുരേന്ദ്രൻ നായർ ,ലിനു ജോൺ,തോമസ്‌ ജോണ്‍, ഷയിനി ഷാജാൻ , രാജ് തോമസ്‌, ബാബു തുമ്പയിൽ, ജോർജ് കുട്ടി ഉമ്മൻ ,പൗലോസ്‌ വർക്കി എന്നിവർ അറിയിച്ചു .