ടൊറന്റോ∙ കലയിലൂടെ സാമൂഹ്യ ഉന്നമനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡാൻസിംഗ് ഡാംസൽസ് എന്ന നോണ്‍ -പ്രോഫിറ്റ് പ്രസ്ഥാനം വർഷം തോറും നൽകിവരുന്ന "ജീവിത വിജയം നേടിയ വനിതകൾക്കുള്ള അവാർഡിനുള്ള " (Toronto IWD Women Achievers Award 2020) നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ ക്ഷണിച്ചു.

കല, സാഹിത്യം, രാഷ്ട്രീയം, രാഷ്ട്രീയം , ബിസിനസ് , മീഡിയ, സ്വയം തൊഴിൽ, ചാരിറ്റി, വിദ്യാഭ്യാസം , ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്ര -സാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും വിജയം കൈവരിച്ച 10 വനിതകളെയാണ് എല്ലാ വർഷവും അവാർഡിനു പരിഗണിക്കുന്നത് .



ഡോ.റോബർട്ടാ ബോണ്ടാർ , കാതലീൻ വൈയ്‌ൻ, മേനക തക്കർ , ഡോ. ആഷാ സേഥ്, ഹെയ്‌സൽ മെക്കാലിൻ, ഡിലോറസ് ലോറൻസ്‌ എന്നിവരായിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ.



സ്വന്തം കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച് ജീവിത വിജയം നേടിയ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുകയും , അവർക്ക് ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ പേര് അവാർഡിനായി നിർദേശിക്കാവുന്നതാണ്‌ . അതിനായി, അവരുടെ അറിവോടെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഖുവിവരണവും ഫോട്ടോയും സഹിതം ഓണ്‍ ലൈനിൽ നോമിനേഷൻ പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കുക . സ്വന്തമായി അയക്കുന്ന നോമിനേഷനുകളും പരിഗണിക്കും. ജനുവരി 31 ആണ് നോമിനേഷനുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി.

പ്രിലിമിനറി നോമിനേഷനുകൾ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കു അവാർഡിനുള്ള ഫോറം അയച്ചുകൊടുക്കും. ഫെബ്രുവരിയിൽ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. മാർച്ച്‌ 7 - ശനിയാഴ്ച ടൊറൊന്റോ സിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന "ഇന്റർ നാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ " ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഫെഡറൽ - പ്രൊവിഷ്യൽ മന്ത്രിമാരും , ഒന്റാരിയോ പ്രീമിയറും മേയറുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് . "Each for Equal" – An equal world is an enabled world" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ വനിതാദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രമേയം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നോമിനേഷൻ ഫോറത്തിനും അവരുടെ ഔദ്യോഗീക വെബ്സൈറ്റായ www.ddshows.com സന്ദർശിക്കുക .ddshows.com@gmail.com എന്ന ഈ-മെയിലിലും നോമിനേഷൻ അയക്കാവുന്നതാണ് .