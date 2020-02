മിനസോട്ടാ മലയാളി അസോസിയേഷനു നവനേതൃത്വം

മിനിയാപ്പോളിസ് ∙ മിനസോട്ടാ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ 2020–21 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തക സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അശ്വതി കൃഷ്ണൻ (പ്രസിഡന്റ്), സുജിത് ശശിധരൻ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), ബിജോ കരിയപുറം(ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ലെസ്‌ലി തോമസ്(ജോ. സെക്രട്ടറി), പ്രിൻസ് വിൻസെന്റ്(ട്രഷറർ), സിദ്ധാർഥ് അരുൺകുമാർ(ഡയറക്ടർ ഓഫ് യൂത്ത്), ബീനാ ജോസഫ് (ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെംബർഷിപ്), സുധീർ പ്രേം (Director- at- Large), രേഷ്മാ ജോൺ (Director- at- Large),ജീനാ സക്കറിയാസ് (Director- at- Large), ദിവ്യ ദിവാകരൻ (Director- at- Large) എന്നിവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷങ്ങളായി മിനസോട്ടാ മലയാളികളുടെ കലാ സാംസ്ക്കാരിക സാമൂഹ്യ പ്ര‌‌വർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് എംഎംഎ.