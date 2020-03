കൊറോണ: ഫോമാ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കൊപ്പം, സംശയങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെടുക

ന്യൂയോർക്ക്∙ ചൈനയിൽ നിന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ എന്ന മാരക വൈറസ് ലോകത്താകമാനമുള്ള 160 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെടുകയും 6,500 ഓളം പേർ ഇതുവരെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കയിലും ഇതിന്റെ അലയൊലികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച് ആണ് പ്രസിഡൻറ് ട്രംപ് ഇതിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. അൻപതോളം സ്റ്റേറ്റുളിലായി ഏകദേശം 7 ലക്ഷത്തിൽപരം മലയാളികളാണ് അമേരിക്കയിൽ അധിവസിക്കുന്നത്. നിമിഷം പ്രതി ആയിരങ്ങൾ രോഗബാധിതരായ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഉള്ള മലയാളികൾക്ക് ഏതു നിമിഷവും ഇതു പെടുന്നതാണ്. ഏതു വിപത്തിനെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടുന്ന മലയാളികളുടെ ഒരു പൊതു മനസ്സാണ് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്

സാമൂഹികമായ ഒരു വലിയ സഹായമാണ് മലയാളികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായും വേണ്ടി വരുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായ പല മാനദണ്ഡങ്ങളും, കൈക്കൊള്ളേണ്ട നടപടികളും അമേരിക്കയിലെ നിരവധി ആരോഗ്യ സംഘടനകളും സർക്കാർ ഏജൻസികളും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ദിവസംപ്രതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ വൈറസ് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ആരോഗ്യകരമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു മലയാളി അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സാമൂഹിക സഹായങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളത്.



നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു മലയാളി കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇൽ അവർക്ക് അടിയന്തരമായി ഭക്ഷണമോ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം നൽകേണ്ടത് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഒരു ഫോൺകോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു സഹായത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തെ മൊത്തം ഒരു ആധിയിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും.



അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഫോമായും ഈ അവസരത്തിൽ കർത്തവ്യനിരതരാണ്. അടിയന്തിര യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മലയാളിക്ക് അതാത് കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൂം സഹായസഹകരണം ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനു ഫോമാ ഒരു ടീമിനെ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സാജു ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ കോണ്സുലേറ്റ് കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ പേര് വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യാത്രകളും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഇവരെ സമീപിക്കാം.

കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണാതീതമായി ട്ടുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഫോമാ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ എന്നിങ്ങനെ ആരുമായും സഹകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വിധത്തിലും സഹകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഫോമാ നാഷണൽ പ്രസിഡൻ്റ് ഫിലിപ് ചമത്തിൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് ഏബ്രഹാം, ട്രഷറാർ ഷിനു ജോസഫ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിൻസൻ്റ് ബേlസ് മാത്യു, ജോ. സെക്രട്ടറി സാജു ജോസഫ്, ജോ ട്രഷറാർ ജയിൻ കണ്ണച്ചാൻ പറമ്പിൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.



Please contact below FOMAA helpline for travel/consulate enquires.



Sanfransicso Consulate - Saju Joseph - 5105123288



Houston - Babu Thomas - +1 (832) 340-4845



Chicago Consulate - Jose Manakkattu - 8478304128



Atlanta Consulate - Mini Sudhir Nair - 6304003885



New York Consulate - Thomas T Oommen - 16317960064



Washington Consulate - Raj Kuruppu - +14107903851