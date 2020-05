കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവുമായി കേരളത്തിലേയും കാനഡ, അമേരിക്ക, എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ കോവിഡ് 19 - ഫോമാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് കോൾ വെബിനാറിൽ എത്തുന്നു. ഡോ. ഡാർവിൻ രാജീവൻ (മെമ്പർ ഓഫ് ഒന്റാറിയോ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ, ടൊറൊന്റോ, കാനഡ), ഡോക്ടർ ബിന്ദു. ബി. ആർ (അസിസ്റ്റൻറ് പ്രഫസർ, വിദ്യാധിരാജ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തിരുവനന്തപുരം, റസിഡന്റ് മെമ്പർ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഹോമിയോപാത്സ്, NASH), ഡോക്ടർ ഗായത്രി, സേതുരാമൻ (സെക്രട്ടറി, ന്യൂറോ കോഗ്നേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ), ഡോക്ടർ കിരൺലാൽ വി.എസ്, ബിഎഎംഎസ്,(ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ആയുഷ് സെന്റർ, തിരുവനന്തപുരം)



ഡോ. നിർമൽ ഘോഷ് (റിസർച്ച് ഹെഡ് ഇൻ ഹോമിയോപ്പതി, സയന്റിസ്റ്റ് - അഡ്വാൻസ്‌ഡ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറി, ആയുഷ് , ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള) , ഡോ. നിരുപമ ചന്ദ്രശേഖരൻ , പ്രഫൗണ്ട് ഹെൽത്ത്, ന്യൂജഴ്‌സി എന്നിവരാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ.

മെയ് ഒന്നാം തിയതി രാത്രി 8 മണി (ഈസ്റ്റേൺ സമയം )യ്ക്കാണ് ഈ സെമിനാർ നടക്കുക. കോവിഡ് 19 - ഫോമാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ജിബി തോമസീനൊടൊപ്പം ബൈജു വർഗ്ഗീസ്, ആഞ്ചെല സുരേഷ്, എന്നിവരാണ് ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫോമാ പ്രസിഡൻറ് ഫിലിപ്പ് ചാമത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് എബ്രഹാം ട്രഷറർ ഷിനു ജോസഫ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് വിൻസൻറ് ബോസ് മാത്യു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സാജു ജോസഫ് ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ജെയിൻ കണ്ണച്ചാൻപറമ്പിൽ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് നേതൃത്വവും പിന്തുണയും നൽകുന്നു.

