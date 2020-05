പാസ്റ്റർ റോയി ചെറിയാന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു

ഫീനിക്സ്∙ അരിസോണ ഇന്റർനാഷണൽ എ.ജി.ചർച്ചിന്റെ സീനിയർ പാസ്റ്ററും മിസ്‌പാ ഗുഡ്‌ന്യൂസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ പാസ്റ്റർ റോയി ചെറിയാന് കലിഫോർണിയയിലെ ഫുള്ളർ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി (D min ) ലഭിച്ചു . ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ മൾട്ടി ഡിനോമിനേഷൻ സെമിനാരികളിൽ ഒന്നാണ് ഫുള്ളർ .

How to bridge the gap between the first generations and young adults of East Indian churches in North America എന്നതായിരുന്നു ഗവേഷണ വിഷയം

അമേരിക്കയിൽ 18 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ യൂവതി യൂവാക്കൾ സഭകളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന പ്രവണത തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം പ്രബന്ധത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് . നാലു വർഷത്തോളമുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ദൈവ കൃപയുടെയും ഫലമാണ് തനിക്കു ലഭിച്ച ഡോക്ടറേറ്റ് എന്ന് പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റോയി ചെറിയാൻ പ്രതികരിച്ചു.