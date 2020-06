ആർട്ട് ലവേർസ് ഓഫ് അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  ടെലി കോൺഫൻസിൽ മുൻ എംപി പി. രാജീവ് പങ്കെടുക്കുന്നു

ന്യൂയോർക്ക്∙ അമേരിക്കയിലുള്ള പ്രവാസികളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മുൻ എംപി പി. രാജീവ് “ വിവേചനവും വിവേകത്തിലൂന്നിയ പോരാട്ടവും “ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അലയുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നു. ചരിത്രം, സോഷ്യലിസം , സംസ്കാരം തുടങ്ങി വിവിധ പ്രമേയങ്ങളിലൂടെ വിശദമായ ചർച്ച നടത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് പ്രശംസിനിയമാണ്.



ആർട്ട് ലവേർസ് ഓഫ് അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സാംസ്കാരിക പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ പരിപാടിയിലാണ് ഈ ശനിയാഴ്ച (6 -20 -20 ) രാവിലെ പതിനൊന്നു (11 ) മണിക്ക് (ഈസ്റ്റേൺ ടൈം) 10 മണി (CT time ) പി.രാജീവ്.

(Ex. M P) പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Jun 20, 2020 10:00 AM / 11:00 AM ET

ശനിയാഴ്ച (6-20-20 ) രാവിലെ പതിനൊന്നു (11 ) മണിക്ക് (ഈസ്റ്റേൺ ടൈം) പത്തു (10 )മണി (CT ടൈം )

കോവിഡ് 19നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ ശ്രമങ്ങളും മാനസിക ധൈര്യം കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആർട്ട് ലവേർസ് ഓഫ് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ചെയ്തിരുന്ന .അതോടൊപ്പം തന്നെ “ വിവേചനവും വിവേകത്തിലൂന്നിയ പോരാട്ടവും “ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സംവദിക്കാൻ ഒരു വേദി കൂടി അല ഒരുക്കുന്നു.

