ഫിബ ഡിജിറ്റൽ കോൺഫറൻസ് ജൂലൈ 31നും ഓഗസ്റ്റ് 1നും

ഫിലഡൽഫിയ ∙ നോർത്ത് അമേരിക്കാ ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൺ അസംബ്ലികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫിബാ ഈ വർഷം ജൂലൈ 31 മുതൽ ഫിലഡൽഫിയായിൽ നടത്താൻ തീരുമാനം. 2020 ഫിബ കോൺഫറൻസ് പാൻഡമിക്കിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനും എന്നാൽ അതേ സമയം ഡിജിറ്റൽ കോൺഫറൻസാക്കി മാറ്റുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

യുഎസ്എ, കാനഡ ലോക്കൽ ബ്രദറൺ അസംബ്ലികളിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീക വർധനക്കും, കൂട്ടായ്മക്കും വേണ്ടി 2004 ലാണ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബ്രദറൺ അസംബ്ലിസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്കാ ഫിബ (FIBA) രൂപീകൃതമായത്. തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൺഫറൻസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.



2020 ഫിബ ഡിജിറ്റൽ കോൺഫറൻസിൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് (THE HEALTH OF THE BODY OF CHRIST) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാനൽ ചർച്ചക്ക് സുപ്രസിദ്ധ വചന പ്രഘോഷകരായ ജോയ് ജോൺ (ഇന്ത്യ), ജോൺ കുര്യൻ (ഇന്ത്യ), ജോർജ് കോശി, ജോൺ ജേക്കബ്, ജിബി പള്ളിപാട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.



വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ് അഞ്ചു സെക്ഷനുകളായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുവജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സെഷനിൽ നാറ്റ് ബ്രാംസൺ, മൈക്ക ടറ്റിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. കലിഫോർണിയായിൽ നിന്നുള്ള സുവിശേഷ പ്രാസംഗികനും അധ്യാപകനും വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായ ഫ്രാൻസിസ് ചാനാണ് ഈ വർഷത്തെ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ, കേരളത്തിൽ നിന്നും സുവിശേഷകൻ ചാണ്ടപ്പിള്ള, തോംസൺ ബി. തോമസ്, പ്രൊഫ. ജോയ് ജോൺ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിക്കും.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.



