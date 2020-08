സാമ്പത്തിക പാക്കേജില്‍ തീരുമാനമായില്ല, തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിനിടയില്‍ ജീവിതം പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍, ഇപ്പോഴും ഭരണകൂടവും പ്രതിപക്ഷവും ഇക്കാര്യത്തില്‍ രണ്ടു തട്ടില്‍ തുടരുകയാണ്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ 3 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം വേണമെന്നു പറയുന്നു. അതില്‍ ആഴ്ചയില്‍ 600 ഡോളര്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ സഹായധനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ജനുവരി വരെ നീട്ടുകയും ചെയ്യണമെന്നും വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാര്‍ ഒരു ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ പാക്കേജ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ പേയ്‌മെന്റുകള്‍ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനുമാണ് പറയുന്നത്. ഫെഡറല്‍ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളും നികുതിബാധ്യത ഒഴിവാക്കുമെന്നു ബിസിനസുകാരും കരുതുമ്പോള്‍ ഉറച്ചതെന്നു കരുതിയ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികനിലയ്ക്കാണ് തിരിച്ചടിയേല്‍ക്കുന്നത്. ഇന്നു രാവിലെ വരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു രാജ്യത്തു 1,58,483 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 48,24,714 പേര്‍ക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കിയ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതിയ വ്യാപനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈയില്‍ യുഎസില്‍ 1.9 ദശലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ അണുബാധകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പാന്‍ഡെമിക് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം രാജ്യത്താകമാനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട 4.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം കേസുകളില്‍ 42 ശതമാനവും മറ്റേതൊരു മാസത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം കേസുകളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിലില്‍, ആശുപത്രികള്‍ നിറയുകയും അമേരിക്കയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആകുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍, ആരോഗ്യമനുഷ്യ സേവന വകുപ്പ് വാക്‌സിന്‍ വേഗത്തില്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് പാന്‍ഡെമിക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയെന്നു വാദിച്ചു. 2020 ഒക്ടോബറോടെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിശാലമായി ഇതു നടപ്പാക്കമെന്നായിരുന്നു വൈറ്റ്ഹൗസ് നിര്‍ദ്ദേശം.

സാധാരണയായി ഒരു വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ വര്‍ഷങ്ങളെടുക്കുമെന്നതിനാല്‍, ഓപ്പറേഷന്‍ വാര്‍പ്പ് സ്പീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനു ഫണ്ടും ചെലവഴിച്ചു. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ മരിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ, പ്രതിസന്ധി വ്യാപകമായി. ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍, ബയോടെക്‌നോളജി കമ്പനികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ വിതരണം ചെയ്യുകയും ലോജിസ്റ്റിക്കല്‍ പിന്തുണ നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴുമിതൊരു മരീചികയായി തുടരുകയാണ്.

ഒരു വാക്‌സിന്‍ എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനിടയില്‍, പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നവംബറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുകയാണെങ്കില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം വേഗത്തില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സ്പീഡ് നടപ്പിലായാല്‍ പോലും ജനങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ വാക്‌സിന്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവും എന്ന കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. അതാണ്, അമേരിക്കക്കാരെ ഇപ്പോഴും ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്നത്.

ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവന്‍ മ്യുചിന് തിങ്കളാഴ്ച അയച്ച കത്തില്‍ നൂറിലധികം മുന്‍ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകള്‍ അമേരിക്കയിലെ ചെറുകിട ബിസിനസുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്‍ സ്റ്റാര്‍ബക്‌സ് മേധാവി ഹോവാര്‍ഡ് ഷുള്‍ട്‌സ് യഥാക്രമം ഡെമോക്രാറ്റും റിപ്പബ്ലിക്കനുമായ സെനറ്റര്‍മാരായ മൈക്കല്‍ ബെന്നറ്റിന്റെയും ടോഡ് യങ്ങിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് കത്ത് അയച്ചത്. വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ ഡഗ് മക്മില്ലന്‍, ആല്‍ഫബെറ്റിന്റെ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ, ഡിസ്‌നിയുടെ ബോബ് ചാപെക് എന്നിവരും ഇതില്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ഇതിനകം ഈ മഹാമാരിയില്‍ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ചെറുകിട ബിസിനസുകള്‍ പരാജയപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കുന്നത് തൊഴില്‍ നഷ്ടം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കല്‍ പദ്ധതിയില്‍ വൈറ്റ് ഹൗസും ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഇപ്പോഴും തീരുമാനത്തിലെത്താത്തതിനാല്‍, കോണ്‍ഗ്രസിനെ മറികടന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി ശമ്പളനികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ ട്രംപ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് മാന്ദ്യത്തിനിടയില്‍ ശമ്പള നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് ബോര്‍ഡിലേക്കുള്ള നോമിനിയെന്ന നിലയില്‍ ട്രംപ് യാഥാസ്ഥിതിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫന്‍ മൂറിനോട് ട്രഷറി വകുപ്പ് നികുതി ശേഖരിക്കുന്നത് താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തണമെന്ന് വാള്‍സ്ട്രീറ്റ് ജേണലില്‍ എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാലിത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ- സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകളുണ്ടാക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുന്‍ നിര നേതാക്കളെല്ലാം മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. വാരാന്ത്യത്തില്‍ ശമ്പളനികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് ട്രംപ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തെങ്കിലും അത് ആരെങ്കിലും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല.

രാജ്യത്തെ ഏത് നഗരത്തേക്കാളും കൂടുതല്‍ ബിസിനസ് സാധ്യതകളുള്ള ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കൂടുതലായും ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നതും ഇതാണ്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് ഏകദേശം 98 ശതമാനം തൊഴിലുടമകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാര്‍ച്ചില്‍ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സാമ്പത്തിക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍, ബിസിനസുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് താല്‍ക്കാലികമാകുമെന്നും പലരും സാമ്പത്തിക പ്രഹരത്തെ നേരിടും എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മന്ദഗതിയിലായതും വീണ്ടും തുറക്കുന്നതു വൈകുന്നതും ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ, അടിയന്തിര ഫെഡറല്‍ സഹായമാണ് ജനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വൈറസിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ ഭീഷണിയിലും ജനങ്ങള്‍ സാധാരണ ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജിന്റെ പിന്‍ബലത്തിലാണ്. എന്നാല്‍ അത് ഉടനെയുണ്ടാവുമോയെന്ന കാര്യത്തില്‍ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഉറപ്പില്ല.

അതേസമയം, കൊറോണ വൈറസ് അമേരിക്കയുടെ ജീവതാളത്തെയാണ് ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ രണ്ട് ഉന്നത ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ഞായറാഴ്ച കൂടുതല്‍ ആളുകളെ സ്വമേധയാ മാസ്‌ക് ധരിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വീട്ടില്‍ പോലും മാസ്‌ക്ക് ധരിക്കാനും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. കാലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്‌ലോറിഡ, ടെക്‌സസ്, മിസിസിപ്പി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വലിയ തോതില്‍ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുമ്പോള്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊറോണ വൈറസ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഡോ. ഡെബോറ എല്‍. ബിര്‍ക്‌സ് പറഞ്ഞു. 'മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, പക്ഷേ മാസ്‌ക് ധരിച്ച 85 അല്ലെങ്കില്‍ 90 ശതമാനം വ്യക്തികളെപ്പോലെയായിരിക്കണം നിങ്ങളും. ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ പൂര്‍ണ്ണമായ ഷട്ട്ഡൗണിന്റെ ഫലം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കൂ', ആരോഗ്യ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്മിറ്റ് ബ്രെറ്റ് പി. ഗിരോയര്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: US economy in peril as unemployment payments expire