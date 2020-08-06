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കെ. പി. ജോർജ്ജ് അന്തരിച്ചു 

മനോരമ ലേഖകൻ

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george
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ഫ്ലോറിഡ ∙ ഫോർട്ട് ലോഡാർഡയിൽ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തോഡോക്സ് ഇടവക അംഗമായ കെ പി. ജോർജ്ജ് (87)  ഫ്ലോറിഡയിലെ വെസ്റ്റ് പാം ബീച്ചിൽ  അന്തരിച്ചു. മേരി ജോർജ്ജ് ആണ് ഭാര്യ.  മക്കൾ അനിൽ ജോർജ്ജ് (വെല്ലിങ്ങ്ടൺ) സാറ ജോർജ്ജ് (ഡെൻവർ, കൊളറാഡോ)

പൊതുദർശനം വെള്ളിയാഴ്ച (Gardens of Boca Raton Funeral home, Boca Raton 4103 N. Military Trail Boca Raton, Florida 33431) നടക്കും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10  മുതൽ വി.കുർബാനയോടെ പൊമ്പനോ ബീച്ചിലുള്ള സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തോഡോക്സ്  ദേവാലയത്തിൽ St. Thomas Malankara Orthodox Church 109 SE 10th Ave, Pompano Beach FL.33060 - ൽ ആരംഭിച്ച്  (Gardens of Boca Raton Funeral home, Boca Raton 4103 N. Military Trail Boca Raton, Florida 33431)- ൽ പൂർത്തീകരിക്കും.  വിവരങ്ങൾക്ക്: ഫാ. എൽദോസ് ഏലിയാസ് : 516 316 4490 

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