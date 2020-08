ശൈലേഷ് ലക്ടാകിയയെ ആദരിക്കുന്നു

അറ്റ്ലാന്റാ∙ അറ്റ്‌ലാന്റാ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ സേവനത്തിനു ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്ന കോൺസൽ ശൈലേഷ് ലക്ടാകിയയെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കേരളാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആദരിക്കുന്നു. ലക്ടാകിയയെ ആദരിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനുമായി കേരള സമൂഹം വെർച്യുൽ ഫയർവെൽ മീറ്റിങ് ഓഗസ്റ്റ് 9 ഞായർ 2 നു നടത്തും.

അറ്റലാന്റ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച വിലപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മലയാളി സംഘടനകളുടെ ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ താൽപര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്ന ശൈലേഷ് ലക്ടാകിയയുടെ സേവനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹത്തെ കേരളാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആദരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : സജി കരിമ്പന്നൂർ, ടി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ , തോമസ് ടി.ഉമ്മൻ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

Join live Zoom Meeting:

Saji Karimpannoor John is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

https://us02web.zoom.us/j/83012950168?pwd=S2NxUUVpNEhQS1Qwekp4MUxna1c5UT09

Meeting ID: 830 1295 0168; Passcode: 780488