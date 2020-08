ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജില്‍ ഇരുപക്ഷവും അഭിപ്രായ ഐക്യത്തില്‍ എത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിറക്കി. ഫെഡറല്‍ പാന്‍ഡെമിക് റിലീഫ് വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ മാധ്യമസമ്മേളനത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവുകള്‍ക്ക് എന്ത് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ ട്രംപിന് അധികാരമുണ്ടോയെന്ന കാര്യത്തിലും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ രൂക്ഷമായ ചര്‍ച്ച നടന്നേക്കാം. കോണ്‍ഗ്രസിനെയും സെനറ്റിനെയും മറികടന്നു കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എടുത്ത തീരുമാനം ഭരണഘടന പ്രകാരം നിലനില്‍ക്കുമോയെന്നു കണ്ടറിയണം. ഫെഡറല്‍ ചെലവുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്, കോണ്‍ഗ്രസിനെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ട്രംപിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ കോടതിയില്‍ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു.



ഫെഡറല്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ നിരോധനം, ശമ്പളനികുതി സസ്‌പെന്‍ഷന്‍, വിദ്യാര്‍ത്ഥി വായ്പക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം, തൊഴിലില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ആഴ്ചയില്‍ 400 ഡോളര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവുകളിലാണ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ശനിയാഴ്ച ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ തന്റെ സ്വകാര്യ ഗോള്‍ഫ് ക്ലബില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ എത്ര മാത്രം തുക മാറ്റിവെക്കുമെന്നോ, ഓരോന്നിനും എത്രമാത്രം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നതും വ്യക്തമല്ല. ചെറുകിട ബിസിനസുകള്‍, സ്‌കൂള്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍, സംസ്ഥാന- പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സഹായം പോലുള്ള നിരവധി വ്യവസ്ഥകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വൈറ്റ്ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഉന്നത ഡെമോക്രാറ്റുകളും തമ്മില്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ വിശാലമായ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയിലെത്തുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വിവാദപരമായ നടപടി.

വെറ്ററന്‍സ് ഹെല്‍ത്ത് കെയറിനെക്കുറിച്ച് ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടറുടെ നടപടിയില്‍ ക്ഷുഭിതനായി ട്രംപ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വെറ്ററന്‍സ് ചോയ്‌സ് പ്രോഗ്രാം പാസാക്കിയത് താനാണെന്ന് ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ ബെഡ്മിന്‍സ്റ്ററില്‍ ട്രംപ് വീണ്ടും അവകാശപ്പെട്ടതിനെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തത്. വാസ്തവത്തില്‍, മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ ചോയ്‌സ് പ്രോഗ്രാമില്‍ 2014 ല്‍ ഒപ്പുവച്ച നിയമമാണിത്. വിഎ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തുള്ള ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നല്‍കുന്ന പരിചരണത്തിനായി യോഗ്യരായ സൈനികരെ സര്‍ക്കാര്‍ പരിരക്ഷിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം.

ചോയ്‌സ് പ്രോഗ്രാമില്‍ നിന്ന് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്ത 2018 ലെ നിയമമായ വിഎ മിഷന്‍ ആക്ടാണ് ട്രംപ് ഒപ്പിട്ടത്. ആ ബില്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതിനുപകരം, താന്‍ വെറ്ററന്‍സ് ചോയ്‌സ് സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും വ അവകാശപ്പെടുന്നതിലെ നിജസ്ഥിതിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ അന്വേഷിച്ചത്. 'നിങ്ങള്‍ വെറ്ററന്‍സ് ചോയ്‌സ് പാസാക്കിയെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്?' സിബിഎസ് ന്യൂസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ലേഖകന്‍ പോള റീഡ് ട്രംപിനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ റീഡിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കാതെ മറ്റൊരു റിപ്പോര്‍ട്ടറുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാന്‍ ട്രംപ് ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ റെയ്ഡ് തുടര്‍ന്നു, 'നിങ്ങള്‍ വെറ്ററന്‍സ് ചോയ്‌സ് പാസാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് 2014 ല്‍ പാസായി... ഇത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണു, സര്‍.' ട്രംപ് ഇതു കേട്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയും, വളരെ പെട്ടെന്ന് സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, ഔദ്യോഗികരേഖകളില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് മില്യണ്‍ കടന്നതില്‍ രാജ്യമെമ്പാടും അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ വിവരം പ്രകാരം രോഗികളുടെ എണ്ണം, 5,164,221 കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈയാഴ്ചയില്‍ പോലും രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ റെക്കോഡുണ്ട്. കാലിഫോര്‍ണിയ, ടെക്‌സസ്, ഫ്‌ളോറിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണ്. മിക്ക കൗണ്ടികളിലും രോഗികളെ കൊണ്ട് ആശുപത്രികള്‍ നിറഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പലേടത്തും ആവശ്യത്തിനു വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, ഫ്‌ളോറിഡയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധി രോഗം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന കാലതാമസമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ആഴ്ചകളെടുക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഫ്‌ലോറിഡയില്‍ വലിയ വ്യാപനമാണ് കാണിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സണ്‍ ബെല്‍റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ ഉേദ്യാഗസ്ഥര്‍ വേഗത്തില്‍ നീങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും വൈറസ് കേസുകള്‍ വലിയ തോതിലാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. പക്ഷേ, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കി വീണ്ടും വിപണി തുറക്കുന്നതില്‍ പല മേഖലകള്‍ക്കും കഴിയുന്നില്ല. ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ മന്ദഗതിയിലാകുകയോ സ്തംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ കഠിനമായ വീഴ്ചയില്‍ നിന്നും എങ്ങനെ, വീണ്ടും തുറക്കാമെന്ന് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ളവര്‍ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, അതിനു കഴിയുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.

ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഡാറ്റാബേസ് അനുസരിച്ച്, കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകള്‍ വച്ചു നോക്കിയാല്‍ യുഎസ് ഇന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്. മൂന്ന് ദശലക്ഷത്തിലധികം കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രസീല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും രണ്ട് ദശലക്ഷവുമായി ഇന്ത്യ മൂന്നാമതുമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പറയുന്നതിനപ്പുറമാണ് യഥാര്‍ത്ഥ കണക്കെന്നും രോഗബാധിതരുടെ യഥാര്‍ത്ഥ എണ്ണം വളരെ വലുതാണെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലും ശനിയാഴ്ച ഒരു ലക്ഷം മരണങ്ങളുടെ നാഴികക്കല്ലിലെത്തി.

