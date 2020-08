ഗുരുകുലം സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമതു പ്രവർത്തനവർഷം 2020 സെപ്റ്റംബർ 18 നു ആരംഭിക്കും. പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ (Zoom Video Sessions ) ആണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ നടപടി ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഗുരുകുലം ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം.

പ്രായവും ഭാഷാപരിചയവും കണക്കാക്കി വിദ്യാർഥികളെ പലതായി തിരിച്ചാണു ക്ലാസ്. ഗുരുകുലം വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും റജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷാ ഫോമിലുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.



ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കം കൂടാതെ ഭാഷാസേവനം തുടരാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ഗുരുകുലം സ്കൂൾ. ഗുരുകുലം സ്കൂൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പല നിലവാരത്തിലുള്ള പാഠങ്ങളും അഭ്യാസങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് ഈ പാഠങ്ങൾ. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഗുരുകുലത്തിൻറെ ഗുണകാംക്ഷികളുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഫിലിപ്പ് വെമ്പേനിൽ, ജെ.മാത്യൂസ്, പുരുഷോത്തമൻ പണിക്കർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു .



Please see the website for details https://gurukulamindianschoolny.org/