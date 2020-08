വീണ്ടും പടർന്നു വൈറസ്, രോഗികൾ 61 ലക്ഷത്തിലേക്ക്, വിവിധ കണക്കുകള്‍ പുറത്ത്!

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ അമേരിക്കയില്‍ കുറഞ്ഞത് 1,010 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് മരണവും 46,556 പുതിയ കേസും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ പുതിയ പ്രതിസന്ധി രൂപമെടുക്കുന്നതായി സൂചന. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ശരാശരി 41,980 കേസ് പ്രതിദിനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാഴ്ച മുമ്പുള്ള ശരാശരിയേക്കാള്‍ ആറു ശതമാനം കുറവായിരുന്നു ഇതെങ്കിലും മതിയായ പരിശോധന കിറ്റുകളുടെ അഭാവം മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളെയും വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയുടെ ഡാറ്റാബേസ് അനുസരിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വരെ, യുഎസിൽ 6,097,710 ല്‍ അധികം പേർക്കു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുകയും കുറഞ്ഞത് 1,85,986 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ കേസുകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കേസ് എണ്ണം സ്ഥിരമായി ഉയരുകയാണ്. ഇതു കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ജൂലൈ അവസാനം മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ശരാശരി 60,000 ത്തില്‍ മുകളിലാണ്. ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ വിഷമവൃത്തത്തിലാണ് ജനം.

വേനല്‍ക്കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ മിഡ്‌വെസ്റ്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലെ നിരവധി ദ്വീപുകളിലും പുതിയ അണുബാധകള്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മരണങ്ങള്‍, കഴിഞ്ഞ സീസണിനേക്കാള്‍ വളരെ താഴെയാണെങ്കിലും, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്‍ പ്രതിദിനം ശരാശരി 1,000 മുകളിലായി, ജൂലൈ ആദ്യം മുതല്‍ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയിലധികമാണിത്. അയോവ, നോര്‍ത്ത് ഡക്കോട്ട, സൗത്ത് ഡക്കോട്ട, കന്‍സാസ്, ഹവായ്, മിഷിഗണ്‍, കണക്റ്റിക്കട്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വളര്‍ച്ച കാണിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസങ്ങളില്‍ കേസുകളുടെ 'താഴേക്കുള്ള പാത' അടിസ്ഥാനമാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു, എന്നാലിതെങ്ങനെ അളക്കണമെന്ന് നിര്‍വചിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഇത് ജനങ്ങളെ കുരുതിക്കൊടുക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ പറയുന്നു. മിസിസിപ്പി, ടെന്നസി, മിസോറി, അര്‍ക്കന്‍സാസ്, ഒക്ലഹോമ, ഇല്ലിനോയിസ്, നോര്‍ത്ത് കരോലിന, കെന്റക്കി, ഇന്ത്യാന, നെബ്രാസ്‌ക, മിനസോട്ട, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍, മൊണ്ടാന, വിര്‍ജീനിയ, യൂട്ടാ, അലാസ്‌ക, റോഡ് ഐലന്‍ഡ്, ഒഹായോ, കൊളറാഡോ, വെസ്റ്റ് വിര്‍ജീനിയ, വ്യോമിംഗ്, മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ്, ന്യൂജേഴ്‌സി, ന്യൂയോര്ക്ക്, വെര്‍മോണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ കുറയുകയാണെങ്കിലും ആളോഹരി കേസുകള്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിദിന പ്രതിശീര്‍ഷ കേസുകള്‍ ഒരേ തോതിലാണ്.

മാര്‍ച്ച് 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ പലേടത്തും മരണനിരക്കിലും വലിയ വര്‍ദ്ധനവ് കാണുന്നു. ഐഡഹോ, അയോവ, ടെന്നസി, ഒക്ലഹോമ, മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ്, റോഡ് ഐലന്‍ഡ്, മിസോറി, വിര്‍ജീനിയ, കെന്റക്കി, ഇല്ലിനോയിസ്, നെബ്രാസ്‌ക, ഹവായ്, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇതാണു സ്ഥിതി. കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടെ പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മരണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വളര്‍ച്ച ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. അണുബാധകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുശേഷം മരണങ്ങള്‍ ഉയരുന്നു, കാരണം ആളുകള്‍ രോഗബാധിതരാകുമ്പോള്‍, മരിക്കുമ്പോള്‍, മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ തമ്മില്‍ കാലതാമസമുണ്ടാകുമെന്നതാണു പ്രധാന കാരണം. ഈ കാലതാമസം കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ചില മരണങ്ങള്‍ വളരെ നേരത്തെ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പു ജീവനക്കാര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തില്‍, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാനും ഡസന്‍ കേസുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അവയില്‍ മിക്കതും യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. വേനല്‍ക്കാലത്ത്, ലൂസിയാനയിലെയും വേ്യാമിംഗിലെയും സംയുക്ത ജനസംഖ്യയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളെ വൈറസ് ബാധിച്ചു. ദേശീയ മരണസംഖ്യ 170,000 കവിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ഓരോ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് സമഗ്രമായ ശ്രമത്തിലാണ് ഹോപ്കിന്‍സ് സര്‍വകലാശാല. ഫെഡറല്‍, സ്‌റ്റേറ്റ്, പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായ കാലിഫോര്‍ണിയ, ഫ്‌ലോറിഡ, ടെക്‌സസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 1.8 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട്. വെര്‍മോണ്ട്, വ്യോമിംഗ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അയ്യായിരത്തില്‍ താഴെ രോഗികളുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം ദുരിതത്തിലാണ്. ചിക്കാഗോ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇല്ലിലെ കുക്ക് കൗണ്ടിയില്‍ 4,900 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ മരിച്ചു. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് കൗണ്ടിയില്‍, കുറഞ്ഞത് 226,000 ആളുകള്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍, ഓരോ 360 നിവാസികളില്‍ ഒരാള്‍ വീതം മരിച്ചു.

പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വലിയ നഗരങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലളിതമല്ല. ആളോഹരി അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങള്‍ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ വലിയ അമേരിക്കന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഹിസ്പാനിക് ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ മെട്രോകളാണ്. മെക്‌സിക്കോയുമായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള അരിസിലെ യുമ കൗണ്ടിയില്‍, ഓരോ 18 താമസക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ക്കും വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഫ്യൂണറല്‍, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്‌റ്റോറന്റുകള്‍, ക്രൂയിസ് കപ്പലുകള്‍, നേവി കപ്പലുകള്‍ എന്നിവയാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ത്തിയതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നാണ് അനുമാനം. എന്നാല്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്ലസ്റ്ററുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും നഴ്‌സിംഗ് ഹോമുകള്‍, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ ആളുകള്‍ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം.

18,000 ത്തിലധികം നഴ്‌സിംഗ് ഹോമുകളിലും മറ്റ് ദീര്‍ഘകാല പരിചരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശേഖരിച്ച കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം നേഴ്‌സിങ് ഹോമുകളിലെ 420,000 ല്‍ അധികം താമസക്കാരും ജീവനക്കാരും രോഗബാധിതരാണ്, 70,000 ത്തിലധികം പേര്‍ മരിച്ചു. അതായത്, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിലെ വൈറസ് മൂലമുള്ള മരണങ്ങളില്‍ 40 ശതമാനവും നഴ്‌സിംഗ് ഹോമുകളുമായും മറ്റ് ദീര്‍ഘകാല പരിചരണ സൗകര്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുറമേ, അമേരിക്കന്‍ ജയിലുകളിലും ജയിലുകളിലും 150,000 ല്‍ അധികം ആളുകള്‍ രോഗബാധിതരായി, കുറഞ്ഞത് 980 തടവുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മരിച്ചു.

യുഎസ് ഡാറ്റയില്‍ പൊതു ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേസുകളും മരണങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളും സര്‍ക്കാരുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളും മരണങ്ങളും യഥാര്‍ത്ഥ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്.

English Summary: Covid Cases again surge in US