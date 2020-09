ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ കോവിഡ് 19 ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകളിൽ വാക്സീൻ പരീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിവാദ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്സീൻ ആരിലാണ് പരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം ‘സെന്റേഴ്സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍’ (സിഡിസി) പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കു വിരുദ്ധമാണിത്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും സംഗതി വിവാദമാക്കിയേക്കാം. മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളുമായി ചേരുന്നതല്ലെന്നതും രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും.

കോവിഡ് 19ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകളെ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകൾക്കായി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരമൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം വന്നതെന്ന് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പ് ഏജന്‍സിയുടെ കര്‍ശനമായ ശാസ്ത്ര അവലോകന പ്രക്രിയയെ മറികടന്നാണ് സിഡിസിയുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ഈ രേഖയിൽ ചില ‘പ്രാഥമിക പിശകുകള്‍’ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൈറസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെതിരെയുള്ള പരിശോധനയ്ക്കും കൂടാതെ സിഡിസിയുടെ നിലപാടിനും വിരുദ്ധമായ ശുപാര്‍ശകളാണിതെന്ന് കൊറോണ വൈറസ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ് ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. യഥാര്‍ത്ഥ കരട് സിഡിസിയില്‍ നിന്നാണ് വന്നതെങ്കിലും ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സിലെ ശാസ്ത്ര-മെഡിക്കല്‍ അംഗങ്ങളാണ് ഇത് ഏകോപിപ്പിച്ചത്. എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയതെന്നു കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു – അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ടെസ്റ്റിങ് കോര്‍ഡിനേറ്ററും സിഡിസിയുടെ മാതൃ സംഘടനയായ ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്മിറ്റ് ബ്രെറ്റ് ഗിറോയര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു മാസത്തിനിടെ ഈ കരട് പതിപ്പ് ഇരുപതോളം വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളിലൂടെ കടന്നുപോയെന്ന് ഡോ. റെഡ്ഫീല്‍ഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതില്‍ തന്നെ, വൈറ്റ് ഹൗസ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിലെ ഉന്നത അംഗങ്ങളായ ഡോ. ആന്റണി ഫൗസി, ഡോ. ഡെബോറ ബിര്‍ക്‌സ്, കൊറോണ വൈറസിനായുള്ള പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. സ്‌കോട്ട് അറ്റ്‌ലസ്, ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സിന്റെ തലവനായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സ് എന്നിവര്‍ക്കു രേഖ സമര്‍പ്പിച്ചതായും അഡ്മിറല്‍ ഗിറോയര്‍ പറഞ്ഞു. ശുപാര്‍ശ സാധാരണ സിഡിസിയെ മറികടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൊറോണ വൈറസ് നിമിത്തം രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ 2,00,000ത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, സിഡിസിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഫലപ്രാപ്തി എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. ട്രംപ് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വിമര്‍ശിക്കുകയും അവരുടെ വിലയിരുത്തലുകള്‍ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിലാണിത്.

ടെസ്റ്റിങ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച പോസ്റ്റു ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയ രേഖകള്‍ക്കായുള്ള സിഡിസിയുടെ പതിവ് ആഭ്യന്തര അവലോകനവും ഇത് മായ്ച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ-മനുഷ്യ സേവനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇത് പരിഷ്‌കരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ‘സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്’ വാദിക്കുന്ന ഒരു രേഖയും സിഡിസി പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. സിഡിസിയുടെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നു.

ഒബാമ ഭരണകാലത്ത് ഏജന്‍സി ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോ. തോമസ് ആര്‍. ഫ്രീഡന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സിഡിസിയുടെ വെബ്സൈറ്റില്‍ ഇതു പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകള്‍ വൈറ്റ് ഹൗസ് എഴുതുന്നത് തെറ്റാണ്. ‘ഗ്രാഫിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദേശീയ സ്മാരകം നശിപ്പിക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. 'സിഡിസിയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ രേഖകള്‍ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഈ സന്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ ശുപാര്‍ശകളുമായി ചേര്‍ത്ത് സ്ഥാപനത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നു’ – ഡോ. ഫ്രീഡന്‍ പറഞ്ഞു. രോഗനിര്‍ണയം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, 15 മിനിറ്റിലധികം രോഗബാധിതനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധന ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 24ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള നിലവിലെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ സിഡിസിയുടെ ഈ നിലപാട് വ്യക്തികളില്‍ വൈറസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ‘'ലക്ഷണമില്ലാത്ത ആളുകള്‍ക്ക് പരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വ്യാപനത്തിനും കൂടുതല്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കും മരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് മാത്രമാണ്’ – അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സൂസന്‍ ബെയ്ലി പറഞ്ഞു. സിഡിസി സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം ചെറുതായി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണയുടെ ഫലമായിരിക്കാമെന്നും ഒരു വിഭാഗം വിദഗ്ധര്‍ പറഞ്ഞു.

സാധാരണയായി സിഡിസിയുടെ അടുത്ത പങ്കാളിയായ ‘ഇന്‍ഫെക്റ്റിയസ് ഡിസീസസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അമേരിക്ക’ പരിശോധനയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുപാര്‍ശയെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് ഹിയറിങ്ങഇൽ ഡോ. റെഡ്ഫീല്‍ഡ് ഏജന്‍സി ശുപാര്‍ശ പരിഷ്‌കരിക്കുകയാണെന്നും ഇത് പുനരവലോകനം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞു. പുനരവലോകനം എഴുതിയത് ഒരു സിഡിസി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്നും എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ, മനുഷ്യ സേവന വകുപ്പും വൈറ്റ് ഹൗസ് കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം അറിയുന്ന ഒരു ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. വാക്‌സീനുകള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം വരെ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യില്ലെന്നും വാക്‌സീനുകളേക്കാള്‍ ഫെയ്‌സ് കവറുകള്‍ ഫലപ്രദമാണെന്നും ബുധനാഴ്ചത്തെ ഹിയറിങ്ങിൽ ഡോ. റെഡ്ഫീല്‍ഡ് പറഞ്ഞു.

‘കൊറോണ വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ വളരെ സാവധാനത്തിലും ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നതിലും പകര്‍ച്ചവ്യാധി സമയത്ത് രോഗനിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ടെസ്റ്റിങ് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ എട്ട് പതിപ്പുകളെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം ഏജന്‍സിയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പ്രമാണത്തോടുള്ള സ്റ്റാഫ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ എതിര്‍പ്പ് കേള്‍ക്കാതെ പോയി’ – ഒരു മുതിര്‍ന്ന സിഡിസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരോട് പറഞ്ഞു. മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം മാറ്റിയെഴുതുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നിന്നാണോ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ലെങ്കിലും, എച്ച്എച്ച്എസ് രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങള്‍ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിഡിസിയുടെ പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമായി ഇടപെടുന്നുവെന്നു സൂചനയുണ്ട്.

English Summary: US CDC testing guidance was published against objections, says Report