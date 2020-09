ഐഎൻഎഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെബിനാർ

ഷിക്കാഗോ ∙ ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇല്ലിനോയിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വെബിനാർ നടത്തുന്നു. പകർച്ചവ്യാധിക്കൊപ്പം എങ്ങനെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് നയിക്കാം, അതുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാം (Life during and after pandemic: How can we better adapt) എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡോ. ബിനോയി ജോർജ് DNP, M Phil, APRN, PM HNP, LCPC ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സ്പെറ്റംബർ 26 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 5 വരെയാണ് വെബിനാർ നടത്തുന്നത്. ഒരു മണിക്കൂർ സിഇയും നൽകുന്നതാണ്.

ഐഎൻഎഐയുടെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഇമെയിൽ വഴിയായി ക്ലാസിനുള്ള വിവരങ്ങളും ലിങ്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ indiusa.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎൻഎഐ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വെബിനാർ എല്ലാ നഴ്സുമാരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആനി എബ്രഹാം, സെക്രട്ടറി മേരി റജീന സേവരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എജ്യുക്കേഷണൽ ചെയർപേഴ്സൺ സൂസൻ മാത്യുവും എപിഎൻ ചെയർപേഴ്സൺ റജീന ഫ്രാൻസീസുമാണ് ഈ വെബിനാറിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് :



സൂസൻ മാത്യു : 847 708 9266

റജീന ഫ്രാൻസീസ് : 847 668 9883