ജൂബി ആൻ ജയിംസ് അന്തരിച്ചു

ഫ്ലോറിഡ∙ കോലത്ത് മരുതിമൂട്ടിൽ എം.എസ്. ജയിംസിന്റെയും ഉഷയുടെയും മകൾ ജൂബി ആൻ ജയിംസ് (31) ന്യൂമോണിയാ ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ന്യുമോണിയയ്ക്കു ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായി മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

റാന്നി, താന്നിമൂട്ടിൽ പരേതനായ ടി.എ.ഫിലിപ്പിന്റെയും തങ്കമ്മ ഫിലിപ്പിന്റെയും സീമന്തപുത്രിയാണ്. സി.എ ഉപരി പഠനത്തിനായാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ഫ്ലോറിഡ ആശുപത്രിയിൽ ആയിരുന്നു മരണം.

ജയിംസിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പരേതരായ എം.എസ്. വർഗ്ഗീസ്, അലക്സാണ്ടർ, മാത്യൂ, എബ്രഹാം & പൊന്നമ്മ മത്തായി, സാറാമ്മ എബ്രഹാം, കൊച്ചുമോൾ ജോർജ്, പരേതയായ റോസ്സമ്മ തോമസ്.

ഉഷയുടെ സഹോദരങ്ങൾ: ഗീത & സിം മാത്യുസ്, പടിപ്പുരക്കൽ, കായങ്കുളം, ഷാജി ഫിലിപ്പ് & ലൗലി, താന്നിമൂട്ടിൽ.

ശവസംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച, സെപ്റ്റബർ 28 ന് 5 PM (East), 2:30 AM (IST) സെന്റ് മാർക്ക് മാർത്തോമാ പള്ളി ഫ്ലോറിഡായുടെ വികാരി റവ.സ്കറിയാ മാത്യൂവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തും. At HILLSBORO MEMORIAL GARDEN, 2323 West Brandon Blvd, Brandon FL33511 Live starts at 5:00 PM (Est) Live Stream: httpട://www.Youtube.com/c/LouTharayil

വാർത്ത: ഷാജി ഫിലിപ്പ്