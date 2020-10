ആർട്സ് കോംപറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഗാർലൻഡ് ∙ കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാലസും, ഐസിഇസിയും, ഇർവിങ് ഡിഎഫ്ഡ‌ബ്യു ഇന്ത്യൻ ലൈൻസ് ക്ലബും സംയുക്തമായി ആർട്ട്‌ കോംപറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ മൂന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ന്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു ഇത്തവണത്തെ ആർട്ട്‌ കോംപറ്റിഷന് ഓൺലൈൻ (ZOOM) മാർഗ്ഗമാണു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ കാലങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളും വിധി നിർണയവും സമ്മാനദാന ചടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും.

തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഈ ആർട്ട്‌ കോംപറ്റിഷന് മുന്നിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് തങ്കപ്പൻ, കെഎഡി ആർട്ട്‌ ഡയറക്ടർ ദീപ സണ്ണി എന്നിവരുടെ ടീമുകളാണ്. പ്രീക്കെജി മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിനും, വാട്ടർ കളറിങ്ങിനുമുള്ള വിഷയം മത്സരം നടക്കുന്ന സമയം പറയുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. Zoom Link താഴെ കൊടുക്കുന്നു. സൂമിലൂടെ നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നവർ രാവിലെ 9 മണിക്ക്‌ പേരും ഗ്രേഡും സൂം മെസെജിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാവുന്നു.



ഹരിദാസ് തങ്കപ്പൻ : 214-908-5686, ദീപ സണ്ണി : 214-552-1300, എ പി ഹരിദാസ് : (972) 462-1479



ഇമെയിൽ :keralaassociationofdallas@gmail.com

Zoom meeting to conduct the Arts Competition (9AM to 1 PM on 10/3/20)

https://us02web.zoom.us/j/83085779776