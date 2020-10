അലയുടെ "കവിത മലയാളം" ഒക്ടോബർ 3ന്

ഷിക്കാഗോ∙ കലയും കവിതയും മനസിന്റെ അഭ്രപാളിയിൽ ഇന്നും മായാതെ കോറിയിടുന്നവർക്കായി ആർട് ലവേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ "കവിത മലയാളം" ഒക്ടോബർ 3 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11:30 (ന്യൂയോർക്ക് ടൈം) ന് സൂമിന്റെ വെർച്ച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്നു.

അല ഒരുക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രശസ്ത മലയാള കവികളായ മുരുകൻ കാട്ടാകട, കരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ, ഗിരീഷ് പുലിയൂർ, സി എസ് രാജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. കവിതയുടെ നാൾ വഴിയേ വർത്തമാനങ്ങളുമായി ഒരൽപം സമയം.

മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം

സമയം: Oct 3, 2020 08:30 AM PT / 10:30 AM CT / 11:30 AM ET

പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിൽ കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ചു ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിവിധ കലാ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളുടെ സംശുദ്ധ രൂപരേഖ പ്രസിഡന്റ് ഷിജി അലക്സ് നൽകുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്. ala-usa.org, https://www.facebook.com/ArtLoversOfAmerica/ എന്നിവ സന്ദർശിക്കാം.

ഐപ്പ് സി വർഗ്ഗിസ് പരിമണം (പി ആർ ഓ ) (224) 200-5771.