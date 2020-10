ഹ്യൂസ്റ്റണ്‍∙ വലിപ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഫ്‌ളോറിഡ. അതു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കലിഫോര്‍ണിയയും ടെക്‌സസും കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫ്‌ളോറിഡയ്ക്കാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യം. ഈ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പടയോട്ടം പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നതാണ് സ്ഥിതി. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ചരിത്രപരമായി ഇവിടെ നിര്‍ണായകമായ പിന്തുണ വർധിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ചു കയറുന്നത് ആരെന്നു നോക്കാന്‍ എല്ലാവരും സാകൂതം കണ്ണും കാതും കൂര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏര്‍ലി വോട്ടിങ്ങ് 70 ശതമാനവും ഇവിടെ പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞതായി സൂചനകളുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നത് അതീവനിര്‍ണായകമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കൂടി ശേഷിക്കേ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടം.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഫ്‌ളോറിഡയിലെ താമ്പയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കാന്‍ പോകുന്നത് ഇടിവെട്ടു പൂരമാണ്. അന്നാണ്, ഡ്യുവലിങ് റാലി. അതായത്, പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപും ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് നോമിനി ജോ ബൈഡനും ഇവിടെയെത്തുന്നു. വളരെ നിര്‍ണായകമായ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധഭൂമിയിലെ നിര്‍ണായക മേഖലയായതു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുക്കത്തിനും തെല്ലും കുറവില്ല. പ്രസിഡന്റ് ആദ്യം റെയ്മണ്ടിന് പുറത്ത് എന്‍എഫ്എല്ലിന്റെ താമ്പ ബേ ബക്കാനിയേഴ്‌സിന്റെ ജയിംസ് സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ റാലി നടത്തുമ്പോള്‍ ബൈഡന്‍ സാമൂഹിക അകലം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് രൈ‍‍ഡ്‌വ് ഇന്‍ കാര്‍ റാലി നടത്തും.

തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഫ്‌ളോറിഡയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പിന്തുണയുള്ള ബ്രോവാര്‍ഡ് കൗണ്ടിയില്‍ ഒരു പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്തിയ ശേഷമാണ് ബൈഡന്‍ താമ്പയിലെത്തുന്നത്. ഏര്‍ലി വോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഒരു പ്രധാന സൈറ്റാണ് റെയ്മണ്ട് ജയിംസ് സ്‌റ്റേഡിയം. ട്രംപ് പ്രചാരണറാലിക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പിന്തുണക്കാര്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിയമപ്രകാരം, ഒരു പോളിങ് സ്ഥലത്തിന്റെ 150 അടി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ പ്രചാരണം അനുവദനീയമല്ല, പക്ഷേ റാലി നടക്കുന്നത് സ്‌റ്റേഡിയത്തിന്റെ വടക്കന്‍ പാര്‍ക്കിങ് സ്ഥലത്താണ്. ഇതു സാങ്കേതികമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മേഖലയ്ക്ക് പുറത്താണ്.

ജോ ബൈഡൻ

പരമ്പരാഗത തിരഞ്ഞെടുപ്പു കോട്ടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമായ ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ 29 ഇലക്ടറല്‍ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇരുപത് വര്‍ഷം മുമ്പ്, അന്നത്തെ ടെക്‌സസ് ഗവര്‍ണര്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്‍ ഗോറും തമ്മിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഫലം തീരുമാനിച്ചത് ഈ സംസ്ഥാനമാണ്. 2004ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസിഡന്റ് ബുഷ് അഞ്ച് പോയിന്റുകള്‍ക്ക് സംസ്ഥാനം നേടി. 2008ലും 2012ലും പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ സംസ്ഥാനത്തെ ഫോട്ടോഫിനിഷ് മാര്‍ജിനില്‍ എത്തിച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, നാല് വര്‍ഷം മുമ്പ്, 2016ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നോമിനി ഹിലാരി ക്ലിന്റനെ ട്രംപ് ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് ചുരുക്കി.

സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പോളിങ് ശരാശരി പ്രകാരം ബൈഡനും പ്രസിഡന്റും തമ്മിലുള്ള വളരെ വീര്യമേറിയ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്. പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രണ്ട് സ്ഥാനാര്‍ഥികളും അവരുടെ റണ്ണിങ് മേറ്റുകളും ഉയര്‍ന്ന സര്‍റോഗേറ്റുകളും ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കി. ക്യാംപെയ്‌നുകളും അനുബന്ധ ബാഹ്യ ഗ്രൂപ്പുകളും വിഭവങ്ങളും പണവും സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പകര്‍ന്നു. ഫ്ളോറിഡയെ പല രാഷ്ട്രീയതന്ത്രജ്ഞരും ട്രംപിന് ജയിക്കേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടു തന്നെ അടുത്തിടെ സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെ ബൈഡന്‍ അനുഭാവികളോട് എടുത്തുപറഞ്ഞു: ‘ഇവിടെ ഫ്‌ളോറിഡയ്ക്ക് ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയും. ഞങ്ങള്‍ ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ എല്ലാം നേടികഴിഞ്ഞു. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.’

7 ദശലക്ഷം ഫ്‌ളോറിഡിക്കാര്‍ ഇതിനകം വോട്ട് ചെയ്തതിനാല്‍ രണ്ട് പ്രധാന പാര്‍ട്ടി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ബെയറുകളുടെ സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഏകദേശം 2.8 ദശലക്ഷം ഡെമോക്രാറ്റുകളും 2.6 ദശലക്ഷം റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരും 1.4 ദശലക്ഷം സ്വതന്ത്രരും ബാലറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബര്‍ 3 ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം വരെ രണ്ടാഴ്ച കൂടി പോകുമ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വോട്ടെടുപ്പ് നിലപാട് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, എന്നാല്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രവചിക്കുന്നു ‘ഞങ്ങള്‍ വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നു.’

പ്രചാരണ ഉപദേഷ്ടാക്കളുമായും സ്റ്റാഫര്‍മാരുമായും തിങ്കളാഴ്ച കോണ്‍ഫറന്‍സ് കോളില്‍ സംസാരിച്ച ട്രംപ്, ‘ഞങ്ങള്‍ വിജയിക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. ഫ്‌ളോറിഡയിലടക്കം ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.’ മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം, ഫീനിക്‌സിലെ എയര്‍ഫോഴ്‌സ് വണ്ണില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു: ‘ഞങ്ങള്‍ അവിശ്വസനീയമാംവിധം നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നിലവില്‍ അഭിപ്രായസര്‍വ്വേ സംഖ്യകള്‍ പ്രസിഡന്റിനു വളരെ മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ ശരാശരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് നോമിനി ബൈഡനെ ട്രംപ് 10 പോയിന്റുമായി പിന്നിലാക്കിയെന്നാണ്. നാല് വര്‍ഷം മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് 2016 ലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നോമിനി ഹിലാരി ക്ലിന്റനെതിരെ അദ്ദേഹം നേരിട്ടതിനേക്കാള്‍ വലിയ കുറവാണിത്.

ആരാണ് വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ വിജയിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടുകളുമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ പൊതുജനാഭിപ്രായ സര്‍വേകളുടെ ശരാശരി അനുസരിച്ച് പല പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളങ്ങളിലും ബൈഡന് നേരിയ മുന്‍തൂക്കം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ട്രംപിന് ഇപ്പോഴും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. ദേശീയ വോട്ടെടുപ്പിലെ പല പ്രധാന മേഖലകളിലെയും സര്‍വേകള്‍ ട്രംപ് അനുകൂലികള്‍ക്ക് താഴെയായി കാണപ്പെട്ടു. ട്രംപ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 2016-ല്‍ വിജയിച്ചതു വച്ചു നോക്കിയാല്‍, പെന്‍സില്‍വാനിയ, മിഷിഗണ്‍, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അവസാന വോട്ടെടുപ്പുകളുടെ ശരാശരി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ട്രംപിന് ഇത് മറികടക്കാമെന്നു തന്നെയാണ്.

നിലവിലെ സര്‍വേകള്‍ നാല് വര്‍ഷം മുമ്പ് അവര്‍ക്ക് നഷ്ടമായ വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യം. വോട്ടെടുപ്പില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഫ്‌ളോറിഡ, നോര്‍ത്ത് കരോലിന, പെന്‍സില്‍വാനിയ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ വോട്ടര്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിനെതിരായ ബൈഡന്റെ മാര്‍ജിന്‍ പലയിടത്തും അല്പം കുറയുന്നുവെന്ന് പ്രചാരണ മാനേജര്‍ ജെന്‍ ഓ മാലി ദില്ലണ്‍ പിന്തുണക്കാര്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ശനിയാഴ്ച ഒരു മെമ്മോയില്‍ ‘‍ഡോണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഇപ്പോഴും ഈ ഓട്ടത്തില്‍ വിജയിക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സത്യം, ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ സൂചനകളിലും ഈ കാര്യം മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിലും ടിവിയിലും ഞങ്ങള്‍ കാണുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങളേക്കാള്‍ വളരെ അടുത്താണ് ഇത് എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം.’– ഓ മാലി ദില്ലണ്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Biden and Trump head to Florida for dueling rallies in battleground state