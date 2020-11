ഫിലഡൽഫിയ∙ നെഹ്രു സ്റ്റഡി സെന്റർ അമേരിക്ക, രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി വിജ്ഞപ്തി പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ ജോർജ് കള്ളിവയലിൽ നെഹ്രൂ ജയന്തി ഫാൾ ഫൊട്ടോഗ്രഫി ജേതാക്കൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി. ന്യൂയോർക്ക് റോക്ക്‌ലാൻഡ് കൗണ്ടി ലെജിസ്‌ലേച്ചർ ഡോ. ആനി പോൾ അധ്യക്ഷയായി.

ഗാന്ധി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഘടകമാണ് നെഹ്രു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ അമേരിക്ക. ഫയറി ഒറേട്ടർ’ എന്ന് കീർത്തികേട്ട എം പിയാണ് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാഗ്രവാനായ എംപിയാണ് തോമസ് ചാഴികാടൻ. വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം നെഹ്രു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ അമേരിക്കയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് അതർഹിക്കുന്ന ഉൾക്കനം പകർന്നു.



ഫൊക്കനാ മുൻ പ്രസിഡന്റും എംബിഎൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനുമായ മാധവൻ നായർ, ഫൊക്കാനാ പ്രസിഡൻ് ജോർജി വർഗീസ്, ലാനാ പ്രസിഡന്റ്് ജോസൻ ജോർജ്, നിരൂപകനും കവിയുമായ പ്രൊഫ. കോശി തലയ്ക്കൽ, ഫൊക്കനാ മുൻ പ്രസിഡന്റും ജനനി മാസിക മുഖ്യ പത്രാധിപരുമായ ജെ. മാത്യൂ, പത്രപ്രവർത്തകനും അക്ഷരം മാസികാ മുഖ്യ പത്രാധിപരുമായ ജിൻസ്മോൻ സക്കറിയാ, ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോഷിൻ പ്ളാമൂട്ടിൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ പ്രസംഗിച്ചു.



നെഹ്രു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ അമേരിക്ക സംഘടിപ്പിച്ച ഫാൾ ഫൊട്ടോഗ്രഫി ഇവൻ്റിലെ അവാർഡു ജേതാക്കളായ ലിബിൻ ബാബൂ (ഒന്നാം സ്ഥാനം സീനിയർ), ഹനാ അച്ചാ ജോൺ (ഒന്നാം സ്ഥാനം ജൂനിയർ) ടോം ഫിലിപ്പ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം സീനിയർ) ജോയൽ തോമസ് ജോർജ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം ജൂനിയർ), ആൻസൂ നെല്ലിക്കാല (മൂന്നാം സ്ഥാനംസീനിയർ), പ്രണയാ നായർ, കോശി ജോൺ തലയ്ക്കൽ (മൂന്നാം സ്ഥാനം ജൂനിയർ) എന്നീ കലാകാരന്മാരും കുടുംബങ്ങളും യോഗത്തിൽ ആദരവും അവാർഡുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി.



കഥാപ്രസംഗ കലാകാരി അനഘ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥാനാഗാനം ആലപിച്ചു. ജോർജ് നടവയൽ സ്വഗതവും ഫീലിപ്പോസ് ചെറിയാൻ നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.ഗാന്ധി തത്വങ്ങളുടെ ദാർശനീകതയും നെഹ്രു വീക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതയും ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ പോലെയെന്ന് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പ്രസ്താവിച്ചു. “സമത്വ രാഷ്ട്രമെന്ന” നെഹ്രു സ്വപ്നം തകർക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയിൽ നെഹ്രുവിയൻ പാഠങ്ങളുടെ പ്രകാശം കെടാതെ തുടരേണ്ടതുണ്ട്.



പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 14 ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ‘കുട്ടികളുടെ ദിനം’ ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റുവിനെ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ ‘ചാച്ച നെഹ്‌റു’ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ അവകാശം, കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് കുട്ടികളുടെ ദിനം എന്ന് തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി പ്രസ്താവിച്ചു.



“ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം” നെഹ്‌റുവിയൻ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ കേന്ദ്രമാണ്. നോൺ-അലൈൻമെന്റ് തത്വത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള രാഷ്രശില്പിയായിരുന്നൂ നെഹ്രു. നെഹ്‌റു വിഭാവനം ചെയ്തത് ജനങ്ങളുടെ സമ്മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ഷേമരാഷ്ട്രമാണ്. ഇന്ത്യയെ “ഗുണനിലവാരമുള്ള രാജ്യമാക്കി” മാറ്റാനുള്ള യുവാക്കളുടെ കഴിവിൽ അദ്ദേഹം അതിയായ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ബഹുസ്വരതയെ നെഹ്‌റു ആഘോഷിച്ചു.



അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് “സത്യം ചിലപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്നു” എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനങ്ങളെ വിലമതിച്ചു. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഭരണകൂട പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ചയാളാണ് നെഹ്‌റു. നഗരവും ഗ്രാമവും തമ്മിലുള്ള സഹജമായ ബന്ധം അദ്ദേഹം ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചു. ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും ഒരു പഞ്ചായത്ത്, സഹകരണ സംഘം, ഒരു സ്കൂൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നെഹ്‌റു നിർദ്ദേശിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം ആയുധങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ധൈര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നെഹ്രു ഊന്നിപ്പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.



പാർലമെന്റിൽ നെഹ്‌റു നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമകാലിക സംഭവവികാസങ്ങളുടെ മികച്ച വിശകലനവും വിലയിരുത്തലും നൽകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാന മന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്രസമരസേനാനിയുമായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ്‌ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു 1930-33 കാലഘട്ടത്തിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മകൾ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്ക് പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അയച്ച 196-ഓളം കത്തുകളുടെ സമാഹാരമാണ് “വിശ്വചരിത്രാവലോകം” (Glimpses of World History) എന്ന ഗ്രന്ഥം. 1928 ൽ നെഹ്‌റു ലോകച്ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇന്ദിരയ്ക്ക് അയച്ച മുപ്പതു കത്തുകൾ “ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ” (Letters from a Father to His Daughter) എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തെയും ലോകച്ചരിത്രത്തെയും മകൾ ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിയ്ക്ക് പരിചിതമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കത്തുകളെഴുതിയത്‌.



ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തോട് ചേർത്തുവച്ചിരുന്നു. അവൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ കട്ടിലിലെ മേശപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകം റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റേതാണ്, ഒരു പേജിൽ “വുഡ്സ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ സ്നോയി ഈവനിംഗ്” എന്ന കവിത ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep. കാടുകൾ മനോഹരവും ഇരുണ്ടതും ആഴമുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഏറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എനിക്കു നിറവേറ്റാനുണ്ട് , നിദ്രയിലാകും മുമ്പ് എനിക്കേറെക്കാതങ്ങൾ മുന്നേറാനുമുണ്ട്. ഉറക്കാതിലാഴും മുമ്പെനിക്കേറെ മൈലുകൾ താണ്ടാനുണ്ട്”.



നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയാകാത്ത ദൗത്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയം: രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.ഇന്ത്യയിലെ 'ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ’, ‘ബാൽ ദിവാസ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 'ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ’ ആഘോഷങ്ങൾ 1956 മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി ചേർന്ന് നവംബർ 20 ന് ‘യൂണിവേഴ്സൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ’ ആയി ആചരിച്ചിരുന്നു. 1964 ൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തെയും, കുട്ടികളോടുള്ള ആഴമായ സ്നേഹത്തെയും ഉത്സാഹ ത്തെയും പ്രകടമായി മാനിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നവംബർ 14 ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളുടെ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ വികസിത സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശക്തമായ വക്താവായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റു, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ‌ഐ‌എം), നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻ‌ഐടി). തുടങ്ങിയ പയനിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നെഹ്രു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും രാജ്യത്തെ യുവമനസ്സുകളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. നെഹ്രുവിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വത്തും ശക്തിയും ആയിരുന്നു. കുട്ടികളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവി.



കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, പരിചരണം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളുടെ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും താക്കോൽ കുട്ടികളാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുൻ‌ഗണന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം, പുരോഗതി, ക്ഷേമം എന്നിവക്കായി പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റു വളരെയധികം പ്രവർത്തിച്ചു.



ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് തടയുന്നതിനായി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യപ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അവകാശമാക്കി. സൗജന്യപ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണം സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി: തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പി വ്യക്തമാക്കി.



പ്രസംഗകരായ ഡോ. ആനീ പോൾ, ജോർജ് കള്ളിവയലിൽ, മാധവൻ നായർ, ജോർജി വർഗീസ്, ജോസൻ ജോർജ്, പ്രൊഫ. കോശി തലയ്ക്കൽ, ജെ. മാത്യൂ, ജിൻസ്മോൻ സക്കറിയാ എന്നിവർ ചാച്ചാ നെഹ്രു എന്ന വിശേഷണ ത്തെക്കുറിച്ചും നെഹ്രുവിന്റെ സാഹിത്യരചനാ വൈഭവത്തെക്കുറിച്ചും നെഹ്രു സ്റ്റഡി സെൻ്റർ അമേരിക്കയുടെ സാദ്ധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിച്ചത്.



6000 ബി.സി. മുതൽ ഗ്രന്ഥരചനാകാലം വരെയുള്ള മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തെ സർവ്വദിഗ്‌ദർശകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് നെഹ്രുവിന്റെ വിശ്വചരിത്രാവലോകം(Glimpses of World History). ആകെ 196 അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദിരയ്ക്കയച്ച ഓരോ കത്തും (“ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ”) (Letters from a Father to His Daughter) ഓരോ അധ്യായവും ഓരോ യുഗത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമാണ്.



ആദ്യത്തെ കത്തുകളിൽ മറ്റു മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക്‌ നൽകുന്നപോലെ ഭൌതികമായ സമ്മാനങ്ങൾ മകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്തതിൽ അദ്ദേഹം ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പകരമായി തനിക്കു കൈമുതലായുള്ള അറിവും വിദ്യയും തൻറെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകളുമായി കോർത്തിണക്കിയുള്ള സമ്മാനം മകൾക്കു നൽകാമെന്ന് വാക്കുകൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളെയും ഹാസ്യാത്മകമായി വർണ്ണിക്കുകയും നിത്യ ജീവിത സംഭവങ്ങളോട് ഉപമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ കവികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള സായാഹ്നത്തിൽ വുഡ്സ് എഴുതിയ കവിത ലാളിത്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 16 വരികൾ മാത്രമുള്ള ഫ്രോസ്റ്റ് ഇതിനെ "നീണ്ട നാമമുള്ള ഒരു ചെറിയ കവിത" എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പ്രചോദനത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് 1922 ൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഈ കവിത എഴുതിയത്. 1923 മാർച്ച് 7 ന് ന്യൂ റിപ്പബ്ലിക് മാസികയിലാണ് ഈ കവിത ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പുലിറ്റ്‌സർ സമ്മാനം നേടിയ ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ കവിതാസമാഹാരമായ ന്യൂ ഹാംഷെയറും ഈ കവിത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കവി ഒരു ദിവസം തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ കാടിനരികിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.



മഞ്ഞുമലയിൽ പൊതിഞ്ഞ കാടിന്റെ ഭംഗി വിവരിക്കാൻ കവിത തുടരുന്നു. എന്നാൽ ശൈത്യകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെക്കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റിലും നടക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയും വഴിയിൽ വരുന്ന ശ്രദ്ധയുമാണ് കവിതയുടെ കേന്ദ്രവിഷയം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വളരെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട്, കൂടാതെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുണ്ട്. " നിദ്രയിലാകും മുമ്പ് എനിക്കേറെക്കാതങ്ങൾ മുന്നേറാനുമുണ്ട് " എന്ന വരി കവിതയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടുതവണ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എണ്ണമറ്റ അക്കാദമിക് പഠിതാക്കൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയാകാത്ത ദൗത്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. തന്റെ മേശപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു പാഡിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു എഴുതി: " കാടുകൾ മനോഹരവും ഇരുണ്ടതും ആഴമുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഏറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എനിക്കു നിറവേറ്റാനുണ്ട് നിദ്രയിലാകും മുമ്പ് എനിക്കേറെക്കാതങ്ങൾ മുന്നേറാനുണ്ട്. ഉറക്കത്തിലാഴും മുൻപെനിക്കേറെ മൈലുകൾ താണ്ടാനുണ്ട്”.