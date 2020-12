ന്യൂജഴ്സി∙ നോര്‍ത്ത് ന്യൂജഴ്സിയിലെ പ്രമുഖ എക്യുമെനിക്കല്‍ സംഘടനയായ ബര്‍ഗന്‍ കൗണ്ടി മലയാളി ക്രിസ്ത്യന്‍ ഫെലോഷിപ്പിന്‍റെ ക്രിസ്മസ് നവവത്സരാഘോഷം 2021 ജനുവരി 3 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മുതല്‍ 8 വരെ സൂം വഴി നടത്തും. സ്വന്തം വൃക്ക ദാനം ചെയ്ത് അവയവ ദാനത്തിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും മാതൃകയായ റവ. ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേലാണ് ക്രിസ്മസ് നവവത്സര സന്ദേശം നല്‍കുന്നത്.

തൃശൂര്‍ വയലത്തൂര്‍ സെന്‍റ് സിറിയക്ക് സിറോ മലബാര്‍ ദേവാലയത്തിലെ വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേല്‍ അവയവദാനത്തിനായുള്ള അവബോധം വളര്‍ത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും പര്യടനം നടത്തുകയും 5 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ അവയവദാനത്തിനു സന്നദ്ധരായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.



അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മാതൃക പിന്തുടര്‍ന്ന് ജീവിതത്തിന്‍റെ നാനാ തുറയിലുമുള്ള അനേകം ആളുകള്‍ വൃക്കയുള്‍പ്പെടെ അവയവദാനത്തിനായി മുമ്പോട്ടു വരികയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്ത കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ എന്ന സംഘടന തൃശൂരില്‍ നടത്തുന്ന ഡയാലസിസ് കേന്ദ്രത്തില്‍ 300 രൂപ നിരക്കില്‍ വൃക്ക തകരാറിലായവര്‍ക്ക് ഡയാലസിസ് നടത്തിവരുന്നു.

ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങള്‍ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കി മാതൃകയായ ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേല്‍ നല്‍കുന്ന സന്ദേശം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുമെന്നും സൂമിലൂടെ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി ഏവര്‍ക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ എല്ലാവരും ഇതില്‍ പങ്കാളികളാകണമെന്നും ഫെലോഷിപ്പ് ഭാരവാഹികള്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.



Program Details:

Date and Time: Sunday, January 3, 2021 from 6.00 p.m. to 8 .00 p.m (EST)

Login: https://us02web.zoom.us/j/81192601334

Meeting ID: 811 9260 1334

Dial in:(929) 205-6099

Or

Free Conference call info:

Dial in: 712-775-7031

ID: 384-474-998

For more information please contact:



President: Rajan Mathew Modayil (201) 674-7492

Vice President: Sebastian V. Joseph (201) 599-9228

Secretary: Sujith Abraham (201) 496-4636

Treasurer: Mrs. Susan Mathew (201) 207-8942

Asst.Secretary/Treasurer: Moncy Skariah (201) 2946842