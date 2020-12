ഫൊക്കാനയുടെ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ 30 ന്

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഫൊക്കാനയുടെ പുതിയ ഭരണ സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച 11 ഇന കർമ്മ പദ്ധതികളിലൊന്നായ ഫൊക്കാന ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം ഡിസംബർ 30ന് വൈകുന്നേരം 9.00 ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം ഡിസംബർ 31 ന് രാവിലെ 7.30ന് പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ട്വന്റി 20 എന്ന വികസന പുരോഗന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററുമായ സാബു എം. ജേക്കബ് സൂം മീറ്റിംഗിലൂടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിർവഹിക്കും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെയായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന പ്രമുഖ പ്രവാസി മലയാളി വ്യവസായികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റിൽ ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് ജോർജി വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.



വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസി മലയാളി വ്യവസായികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം വ്യവസായ സംരഭകരുമായി നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും കേരളത്തിലേയും ബിസിനസ് സംരംഭകരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് ഫൊക്കാനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈ മാസം 18 നു നടന്ന ഫൊക്കാനയുടെ 2020-2022 വർഷത്തെ ഭരണ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനത്തിൽ ആണ് 11 ഇന കർമ്മ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിൽ നാലാമത്തെ കർമ്മ പരിപാടിയാണ് ഫൊക്കാന ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റ്. പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുൻപ് തന്നെ രണ്ടു പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റ അന്ന് പ്രമുഖ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഫാ.ഡേവിഡ് ചിറമ്മേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭവനരഹിതരായവർക്ക് അന്നം നൽകുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് 11 ഇന കർമ്മ പരിപാടികളിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 1001 പേർക്ക് അന്നദാനം നൽകിയിരുന്നു.

ഡിസംബർ മൂന്നിന് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയായ കരിസ്മ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴക്കൂട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാജിക്ക് പ്ലാനറ്റിൽ ആരംഭിച്ച കരിസ്മ സെന്ററിലെ 100 അമ്മമാർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനും സ്വയം തൊഴിലിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെപ്രവർത്തന പരിപാടികക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ മലയാളം എന്റെ മലയാളം എന്ന പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളം ഭാഷ പ്രചാരണത്തിനായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തന പരിപാടി.

മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 4 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത ട്വന്റി 20 എന്ന എന്ന പുരോഗമന വികസന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയ സാബു എം. വർഗീസ് എന്ന വ്യവസായ പ്രമുഖൻ ഇന്ന് ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ജനനേതാവാണ്. കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് ട്വിന്റി 20. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ട്വന്റി 20 രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ നടത്തിയത്. അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ മൂലം നല്ല നിലയിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന സാബുവിന്റെ ബിസിനസ് സാരംഭങ്ങളിൽ താഴുവീണതിനെ തുടർന്ന് തൊഴിലകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റമാണ് പിന്നീട് ട്വൻറി 20 എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി പരിണമിച്ചത്.

ഫൊക്കാനയുടെ നാലാമത്തെ കർമ്മ പരിപാടിയായ ഫൊക്കാന ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ 30 നു കിറ്റക്സ് ഗാർമെൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ സാബു ജേക്കബ് നിർവഹിക്കുന്നതോടെ ഫൊക്കാനയുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ മറ്റൊരു ജൈത്രയാത്രക്ക് കൂടി തുടക്കമാകും. 2006 ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ കിറ്റക്സ് ഗാർമെൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന സാബു 2016 ജനുവരി 25 വരെ കമ്പനിയുടെ ചീഫ് ഫിനാഷ്യൽ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. 2020 അവസാനത്തോടെ 2,000 കോടിയുടെ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനിയാക്കി മാറ്റാൻ സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 2015 ൽ ഫോബ്‌സ് മാഗസിന്റെ ഏഷ്യ പസഫിക്ക് റീജിയണിലെ 200 -odd കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള "Best under a Billion" അവാർഡിന് കിറ്റെക്സിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 2015ൽ തന്നെ EY Enterpreneur of the year award, 2016ൽ "JOKEY Debra S Waller for great partnership" തുടങ്ങിയ ബഹുമതികളും കിറ്റെക്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി വ്യവസായ രംഗത്ത് ശോഭിക്കുന്ന സാബുവിന്റെ തുടക്കം കിറ്റെക്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടായിരുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കുമെന്ന് ട്വന്റി 20 യുടെ ചീഫ് കോഡിനേറ്റർ കൂടിയായ സാബു ജേക്കബ്ബ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ട്വന്റി 20 മൽസരിക്കാനായി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ജനം വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷക്കാലം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വോട്ടർമാരെ ആകർഷിച്ചത്. ട്വന്റി 20 യുടെ ജനകീയ സ്‌റ്റോർ, തുച്ഛമായ നിരക്കിൽ തിന്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ട്വന്റി 20യെ ആകർഷകമാക്കിയത്. സമീപപഞ്ചായത്തുകളിൽ ട്വന്റി 20 യുടെ ജനകീയ സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് ട്വന്റി 20 യ്ക്ക് ഇത്രയേറെ സ്വീകാര്യതയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തത്.

എല്ലാ മുന്നണികളെയും ജനത മടുത്തിരിക്കുന്ന എന്നൊരു സന്ദേശം ട്വന്റി 20യുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. വ്യക്തമായ വികസന അജണ്ടയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെയാണ് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് സാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ട്വന്റി 20 യുടെ മുന്നേറ്റം . കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് വലതുമുന്നണികൾക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടാവുമെന്നു തന്നെയാണ് ട്വന്റി 20 നൽകുന്ന സൂചന.