ഫിയക്കോന വെബിനാര്‍ ശനിയാഴ്ച

ന്യൂയോര്‍ക്ക് ∙ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്ക (FIACONA) ജനുവരി 9-ന് രാവിലെ 9.30 (ഈസ്റ്റേണ്‍ സമയം) "How communities Cope with Anxiety, Depression and Suicide" എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വെബിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് "ലൈഫ് സേവിങ് ചർച്ച: ഫെയ്ത് കമ്യൂണിറ്റീസ്‌ ആൻഡ് സൂയിസൈഡ്" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചിയിതാവ് റവ ഡോ റെയ്‌ച്ചൽ കീഫീയാണ്

സൂം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയുള്ള വെബിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് 873 9814 3246 എന്ന ഐഡി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സംഘാടര്‍ അഭ്യർഥിച്ചു. ഈസ്റ്റേണ്‍ സമയം ജനുവരി 9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30നും ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സമയം ഡിസംബര്‍14 -ന് രാത്രി 8 നുമാണ്. വെബിനാര്‍ യുട്യൂബിലും, ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം സംഘാടകര്‍ അഭ്യർഥിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: www.fiacona.org കോശി ജോര്‍ജ് (ന്യൂയോര്‍ക്ക്) 718 314 8171.