ഫൊക്കാന ജനറൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ് ജനുവരി 30 ന്

ന്യൂജഴ്‌സി ∙ ഫൊക്കാനയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ് ജനുവരി 30 ന് ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ഏഴു മണിക്ക് സൂം മീറ്റിങ് വഴി നടക്കുന്നതാണെന്ന് ജനറൽ സെക്രെട്ടറി ഡോ. സജിമോൻ ആന്റണി അറിയിച്ചു. മീറ്റിങ്ങിൽ ഏല്ലാ അംഗസംഘടനകളിലെ പ്രസിഡന്റുമാർ, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ, ഫൊക്കാനയുടെ നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗംങ്ങൾ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങൾ, ഫൊക്കാനയുടെ എല്ലാ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ, ഡെലിഗേറ്റുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെ സൂം മീറ്റിങ്ങിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും. 7 മണിവരെയായിരിക്കും പ്രവേശനാനുമതി. മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി ഔദ്യോഗിക തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഹാജരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മീറ്റിങ്ങിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനാനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ. ഫൊക്കാന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാരുടെ ഹൃസ്വമായ മീറ്റിങ്ങിനു ശേഷമായിരിക്കും ജനറൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിങ് നടക്കുക. ഭരണഘടന ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളായിരിക്കും മീറ്റിങ്ങിലെ പ്രധാന അജണ്ട.



ഭരണഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ കരടുരൂപരേഖ അംഗസംഘടനകൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അയച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനാ കരട് രൂപരേഖയിൽ അംഗസംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറ്റോർണിയുടെ നിയമോപദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചു തയാറാക്കിയ ഭരണഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ രൂപരേഖ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അയച്ചു നൽകിയിരുന്നു.



എല്ലാ അംഗ സംഘടന പ്രസിഡന്റുമാരും മീറ്റിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നിർദിഷ്ട്ട ഡെലഗേറ്റുമാർക്ക് അയച്ചു നൽകേണ്ടതാണെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സെക്രെട്ടറി ഡോ. സജിമോൻ ആന്റണി (ഫോൺ: 862-438-2361), പ്രസിഡന്റ് ജോർജി വര്ഗീസ് (ഫോൺ: 954-240-7010), ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ് (ഫോൺ: 845-642-2060) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

