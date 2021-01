വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ 2021 ടാക്സ് സെമിനാർ ഞായറാഴ്ച

ഡാലസ്∙ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഡിഎഫ്ഡബ്ല്യൂ പ്രവിൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 2021 അമേരിക്കൻ ടാക്സ് പോളിസി സെമിനാർ ടെക്‌സാസിലെ പ്ലാനോയിലുള്ള അവന്റ ടാക്സ് നയിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ സാം മാത്യു, വര്ഗീസ് കെ. വര്ഗീസ്, ജോർജ് വര്ഗീസ്, സുനി ഫിലിപ്പ്എന്നിവർ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.



പ്രേം ഷാഹി സിപിഎ, ഫ്രിക്സ്മോൻ മൈക്കൽ എംബിഎ., അനീഷ് ജോസഫ് സിപിഎ സംയുക്തമായി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും. പങ്കെടുക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൂം ലിങ്ക് വഴി പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞായറാഴ്ച അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ സമയം വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്കു സെമിനാർ ആരംഭിക്കും.

When: Sunday, Jan 31, 2021

Time: 07:00 PM Central Time or

08:00 PM Eastern Time (the US and Canada)

Join Zoom Meeting please click the link below:

https://us02web.zoom.us/j/82866674309?pwd=U0I2djlUNDJaL2hGUjErdVpCbUF1UT09

Meeting ID: 828 6667 4309

Passcode: 039805