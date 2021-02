നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഐഒസി ന്യൂയോർക്ക് റീജിയൻ ഫെബ്രുവരി 20ന് ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ന്യൂജഴ്‌സി ∙ ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ ന്യൂയോർക്ക് റീജിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകന ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഫെബ്രുവരി 20 ശനിയാഴ്ച്ച ന്യൂയോർക്ക് സമയം രാവിലെ 10 ന് (ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.30) വെർച്വൽ ആയി നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ ന്യൂയോർക്ക് റീജിയന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തും.

ആസന്നമായ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്കൻ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഇടുക്കി ലോകസഭാംഗം ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി, വി.ഡി. സതീശൻ എംഎൽഎ, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ടോമി കല്ലാനി, ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ നിര നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കും.

ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ ന്യൂയോർക്ക് റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് പോത്താനിക്കാടിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ ഐഒസി ചെയർമാൻ സാം പിട്രോഡോ, ഐഒസി നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് മൊഹിന്ദർ സിംഗ്, വൈസ് ചെയർമാൻ ജോർജ് ഏബ്രഹാം, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ കറുകപ്പള്ളിൽ, ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ യുഎസ്എ പ്രസിഡന്റ് ലീല മാരേട്ട്, ന്യൂയോർക്ക് റീജിയൻ ചെയർമാൻ തോമസ് കോശി തുടങ്ങിവർ പ്രസംഗിക്കും.

നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പ്രവാസികൾ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകേണ്ട ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 20 നു നടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗിന് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഐഒസി കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ലീല മാരേട്ട്, ചെയർമാൻ തോമസ് മാത്യു, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി കരിമ്പന്നൂർ, ട്രഷറർ വിപിൻ രാജ്, ന്യൂയോർക്ക് റീജിയണൽ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ റെജി വർഗീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബിജു ജോൺ കൊട്ടാരക്കര, ഫിലിപ്പ് പണിക്കർ, ചെറിയാൻ പൂപ്പള്ളി, ഇന്നസെന്റ് ഉലഹന്നാൻ, സെക്രെട്ടറിമാരായ രാജു വർഗീസ്, ചാക്കോ മാത്യു (സണ്ണി), ജോയിന്റ് സെക്രെട്ടറിമാരായ ജേക്കബ് ഗീവർഗീസ്, പോൾ ജോസ്, ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ജെയിംസ് ഇളംപുരിയാടത്ത് എന്നിവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജന്മനാടിനോട് കൂറു പുലർത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികളും ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കാളികളായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകരണമെന്ന് ഐഒസി കേരള ന്യൂയോർക്ക് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർമാരായ വർഗീസ് പോത്താനിക്കാട് (ഫോ: 917-488-2590),ലീല മാരേട്ട് ( ഫോ:646-539-8443), പോൾ കറുകപ്പള്ളിൽ(845-553-5671) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

സൂം മീറ്റിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ:

Varghese pothanicad is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IOC Kerala

Time: Feb 20, 2021 10:00 AM Eastern Time (US and Canada)

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84340127864?pwd=dC9lSFhCRHdtR3NmM3d5SXpsTjV6UT09

Meeting ID: 843 4012 7864

Passcode: NY123

One tap mobile

+13017158592,,84340127864#,,,,*561598#