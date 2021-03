പാസ്റ്റര്‍.കെ.ജി.ശാമുവേല്‍ അന്തരിച്ചു

ഡാലസ്∙ സുവിശേഷത്തിന്റെ ധീരപടയാളിയും ഗായകനും സൗമ്യനും ക്രിസ്തീയ പുസ്തക രചയിതാവും ദീർഘകാല ഐപിസി ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്ന പാസ്റ്റര്‍ കെ. ജി. ശാമുവേല്‍ (75) മാര്‍ച്ച് 8ന് ഡാലസില്‍ അന്തരിച്ചു.



കൊട്ടാരക്കര, ആനയത്തെ, ബെഥേൽ ഹൗസില്‍, സി. ജെ. വർഗീസിന്റെ മകനായി ജനിച്ച പരേതന്‍ പത്താംക്ലാസ് പഠനത്തിനു ശേഷം വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ സുവിശേഷ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി പോകുകയും ഇറ്റാര്‍സിയില്‍ ബൈബിൾ സ്കൂള്‍ പഠനം നടത്തുകയും, തുടർന്നു ദീര്‍ഘകാലം വിവിധ ബൈബിള്‍ സ്കൂളുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുകയും വളരെ കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടി സുവിശേഷവേലയില്‍ വ്യാപൃതനാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തികഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനായി വളരെ എളിമയോടുകൂടി ജീവിച്ച പരേതന്‍ ഉണര്‍വ്ഗീതങ്ങള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ധാരാളം ക്രൈസ്തവ ഹിന്ദിഗാനങ്ങള്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ലേവ്യ പുസ്തക വ്യഖ്യാനം, സാത്താനും തന്ത്രങ്ങളും എന്നീ മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളും, റോമിയോന്‍ കി പത്രി എന്നഹിന്ദി പുസ്തകവും, മേജര്‍ റിലീജിയന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഇവാന്‍ജെലിസം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്കൃതിയും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1992ൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയെങ്കിലും തുടര്‍ന്നും വടക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ പലയിടങ്ങളിലും ഒരു ധീരപടയാളിയെപ്പോലെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി 60 വര്‍ഷത്തിലധികം പ്രേഷിതപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളിയായി. നോയിഡ, ഗുഡ്ഗാവ്, പാറ്റ്‌ന, കല്‍ക്കട്ട, ഗ്രീന്‍പാര്‍ക്ക്, കോഹിമ, നാഗാലാന്‍ഡ്, ഭൂട്ടാന്‍, ഗോഹട്ടി, മണിപ്പൂര്‍, ഹരിയാന, ഛത്തിസ്ഗഡ്, കര്‍ണാടക എന്നിവകള്‍ കൂടാതെ നിരവധിപ്രദേശങ്ങളില്‍ കഷ്ടതയോടും പട്ടിണിയോടും വളരെദൂരം നടന്ന് തന്റെ കുടുംബവുമായി സുവിശേഷപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ അപോസ്‌തോലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാസ്റ്റർ കെ.ടി. തോമസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള നോര്‍ത്തേണ്‍ റീജിയന്‍ ഐപിസിയില്‍ 33ലധികം സഭകളുടെ സെന്റര്‍ പാസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭാര്യ:ലേയാമ്മ, കരുനാഗപ്പള്ളി പോളച്ചിറക്കല്‍ കുടുംബാംഗം.

മക്കള്‍: ഗ്രേസ് ജിജി, ജോയ്‌സ് ജേക്കബ്, ജോളി ബെന്റി (എല്ലാവരും യുസ്എ).

മരുമക്കള്‍: ജിജിതോമസ്, മാത്യുജേക്കബ്, ബെന്റി മാത്യു. കൂടാതെ ആറ് കൊച്ചുമക്കളുമുണ്ട്.

മാര്‍ച്ചു12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6:30 (CST) മുതല്‍, IPC Tabernacle Church, 9121 Ferguson Road, Dallas, TX 75228ല്‍ വച്ച് വ്യൂവിങ്ങും, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ, 930മുതല്‍ ഹോം ഗോയിങ് സര്‍വീസും, തുടര്‍ന്ന് New Hope Funeral Home and Memorial Garden (500 US 80 Sunnywale, TX 75182) സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്കാരശുശ്രുഷയും നടക്കും. വ്യൂവിങ്ങും, ഹോംഗോയിങ് സര്‍വീസും www.PROVISIONTV.IN കൂടി വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പാസ്റ്റര്‍ ബാബു തോമസ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് അറിയിച്ചതാണിത്.

വാർത്ത∙ ജോയിച്ചൻ പുതുക്കുളം