കാല്‍ഗറി ∙ കാനഡയിലെ "നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം' എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മലയാളം പാഠശാലയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം മാര്‍ച്ച് 12 ന് വൈകിട്ട് നടന്ന വിര്‍ച്ച്വല്‍ മീറ്റിങ്ങില്‍ മനീഷ് (കോണ്‍സുല്‍ ജനറല്‍ വാന്‍കൂവര്‍) നിര്‍വഹിച്ചു. മലയാളം മിഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സംതൃപ്തനായ മനീഷ്, കേരളാ ഗവണ്മെന്റിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. മലയാളം മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ പ്രെഫ. സുജ സൂസന്‍ ജോര്‍ജ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി . വിദേശത്തു ജനിച്ചു വളരുന്ന മലയാളി കുട്ടികള്‍ മാതൃഭാഷ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗത്തില്‍ പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിച്ചു .

ഫാ. സെറാ പോള്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മീറ്റിങ്ങില്‍ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കള്‍ ആയ ലീല ഷാരോണ്‍ അഹീര്‍ (The Minister of Culture Multiculturalism and Status of Women Alberta.), ആനി കാങ് (Minister of Advanced Education and Skills Training of British Columbia), ബ്രൂസ് റല്‍സ്റ്റന്‍ (Minister of Energy, Mines and Low carbon Innovation, British Columbia), ജോസഫ് എം ചാലില്‍ (Indo American Press Club Chairman), എം സേതുമാധവന്‍ (Malayalam Mission Registrar) എന്നിവര്‍ നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടം എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ മലയാളം പാഠശാലയ്ക്ക് ആശംസകള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു.

ഡോ.ആന്‍ എബ്രഹാം , ബിനോജ് കുറുവായില്‍ എന്നിവര്‍ മീറ്റിങ് കോര്‍ഡിനേറ്റേഴ്‌സ് ആയിരുന്ന ചടങ്ങിന് ജോസഫ് ജോണ്‍ സ്വാഗതവും, ജിബ്‌സണ്‍ മാത്യു ജേക്കബ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.