യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രെഡിറ്റിനായി മലയാളം സമ്മർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ

ഓസ്റ്റിൻ∙ കഴിഞ്ഞ 45 വർഷത്തിലേറെയായി മലയാള ഭാഷാ-സാഹിത്യ പഠനം ഡിഗ്രി - മാസ്റ്റേഴ്സ് - റീസേർച്ച് തലങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന അമേരിക്കയിലെ കലാലയമാണ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സാസ് അറ്റ് ഓസ്റ്റിൻ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി സമ്മർ ക്ലാസുകൾ കൂടി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈൻ (Zoom) വഴി നടത്തിവരുന്നു.

സമ്മർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഹൈസ്‌കൂൾ (11 & 12th ഗ്രേഡ്) വിദ്യാർഥികൾക്കും അതുപോലെ മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും മലയാളഭാഷാപഠനം സാധ്യമാക്കാനും, അതുകൂടാതെ അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിർദേശിക്കുന്ന ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ക്രെഡിറ്റ് കരസ്ഥമാക്കാനും ആണ്. ക്രെഡിറ്റുകൾ അവരുടെ യുണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും 11 ഉം 12 ഉം ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ 16 മണിക്കൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്രെഡിറ്റോടുകൂടിതന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് അവരുടെ ജിപിഎ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. മറ്റു കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇതേ പ്രയോജനങ്ങൾ തന്നെ കരസ്ഥമാക്കുന്നതുമാണ്. ഇവക്കെല്ലാം പുറമെ, ഭാവിയിൽ ഔദ്യോഗികമേഖലകളിൽ അവരുടെ കരിക്കുലത്തിനു പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഭാഷാപഠനങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ-യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യ സംസ്കാരങ്ങളുടെ മേഖലകളാണ്. ലോകഭാഷകൾക്കു എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് FLAS പോലെയുള്ള ഫെല്ലോഷിപ്പുകൾ അമേരിക്കയിൽ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷാപഠനങ്ങൾക്കായി വിദ്യാർഥികൾക്കു നൽകിവരുന്നത്.

രണ്ടു സെഷനുകൾ ആണു സമ്മർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ്. മലയാളം എലമെന്ററി ലെവലും (First Year Malayalam I & II) ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലും (Second Year Malayalam I & II) ആണ്. എലെമെന്ററി ലെവലിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ MAL 506 - First Year Malayalam I (5 hours credit, Fee $ 1200) ജൂൺ ആദ്യവാരം ആരംഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ MAL 507 - First Year Malayalam II (5 hours credit, Fee $ 1200) ജൂലൈയിലും ആരംഭിക്കും. First Year degree course (506 & 507) പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ എത്തുന്നത് (പക്ഷെ, മലയാള ഭാഷയിൽ അടിസ്ഥാന പരിചയം (Script & very basic grammer) ഉള്ളവർക്ക് ഈ ക്‌ളാസിൽ ഇരിക്കാവുന്നതുമാണ്). ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ MAL 312K - Second Year Malayalam I (3 hours credit, Fee $ 850 ) ജൂൺ ആദ്യവാരവും രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ MAL 312L - Second Year Malayalam II (3 hours credit, Fee $ 850) ജൂലൈയിലും ആരംഭിക്കും. ക്ലാസ്സുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾക്കും രെജിസ്ട്രേഷന്റെ (Registration due date: May 8, 2021) വിവരങ്ങൾക്കും The University of Texas at Austin South Asia Institute Summer Language Courses എന്ന പേജിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. (Link: https://liberalarts.utexas.edu/southasia/language-program/summer-language-courses.php ) .