ഇടിക്കുള ഡാനിയൽ ന്യൂയോർക്കിൽ അന്തരിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ റിട്ടയേർഡ് സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർ പുനലൂർ ഇളമ്പൽ, കിഴക്കെ വിളയിൽ ഇടിക്കുള ഡാനിയൽ (98) ലോങ് ഐലൻഡിൽ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ലോങ് ഐലൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരിയിൽ. ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ 28 വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്നു. ലോങ് ഐലൻഡ് ബ്രദറൺ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും ഉപദേഷ്ഠാവും ആയിരുന്നു.

ഭാര്യ: മറിയാമ്മ യോഹന്നാൻ. മക്കൾ: ജോൺസൺ ഡാനിയേൽ FIBA യുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമാണ്. വത്സ ജോൺസൺ, പരേതനായ ജോയി.



മരുമക്കൾ: സൂസൻ, ജോൺസൺ (യുഎസ്).

Viewing: May 11 at 5.00 -9.00 pm at Maloney's family funeral home.



Homegoing service: May 12 at 9.00 am and interment at pine lawn memorial park.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്



ജോസഫ് വർഗീസ്: 678 642 3447,Fax: 678 814 0489

വാർത്ത ∙ പി പി ചെറിയാൻ