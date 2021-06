ന്യൂയോർക്ക ∙ ഫൊക്കാനാ മലയാളം അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂണ്‍ 22ന് കുട്ടികള്‍ക്കായി അക്ഷരജ്വാല പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആറു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ മലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ എഴുതാനും വായിക്കാനും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്ഷരജ്വാലയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ജൂണ്‍ 20 വരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

ജൂണ്‍ 22ന് അമേരിക്കൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7 മുതല്‍ 7.45 വരെയോ, അല്ലെങ്കില്‍ 7.45 മുതല്‍ 8.30 വരെയോ ആയിരിക്കും പരിപാടി. ജെസി സെബാസ്റ്റിയനാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് മാര്‍ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് malayalam.fokana@gmail.com സണ്ണി മറ്റമന(ഫൊക്കാന ട്രഷറർ) : 813 334 1293, ഡോ മാത്യു വര്‍ഗ്ഗീസ് (ഫൊക്കാന അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ) :734 634 6616, സോണി അമ്പൂക്കന്‍ (ഫൊക്കാന നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം) :860 794 7992, (നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം): ജോണ്‍സണ്‍ തങ്കച്ചന്‍ 804 931 1265, അവിനാഷ് : (954) 854-5448, ജാനിസ് ജോബ് : (571) 224-5217 എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം.

ഫൊക്കാന ട്രഷറർ ട്രഷറര്‍ സണ്ണി മറ്റമനയാണ് അക്ഷരജ്വാലയുടെ കോഓർഡിനേറ്റർ. ജെസി സെബാസ്റ്റിയനാണ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. മാത്യു വര്‍ഗ്ഗീസ്, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സോണി അമ്പൂക്കന്‍, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ജോണ്‍സണ്‍ തങ്കച്ചന്‍, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ദര്‍ശന മനയത്ത്, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ അനു അവിനാഷ്, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ സജ്‌ന നിഷാദ്, കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ നിഷ ഏഴാച്ചേരി, അനു ഷെറി എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.

ഫൊക്കാന മലയാളം അക്കാദമി ഒരുക്കുന്ന അക്ഷരജ്വാല മലയാളം പഠന പരിപാടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് ജോര്‍ജി വര്‍ഗ്ഗീസ്, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സജിമോന്‍ ആന്റണി, എക്സിക്യുട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ബു മാത്യു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് തോമസ്, അസോസിസേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാത്യു വര്‍ഗ്ഗീസ്, അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറര്‍ വിപിന്‍രാജ്, ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ്, അഡിഷണൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോജി തോമസ്, അഡിഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറര്‍ ബിജു ജോണ്‍,വിമൻസ് ഫോറം ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഡോ. കലാ ഷാഹി, ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് സെക്രെട്ടറി സജി എം. പോത്തൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ ബെൻ പോൾ, ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മുൻ ചെയർമാൻ ഡോ. മാമ്മൻ സി. ജേക്കബ്, കൺവെൻഷൻ ചെയർമാൻ ചാക്കോ കുര്യൻ, ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പോൾ കറുകപ്പള്ളിൽ, കൺവെൻഷൻ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ ലീല മാരേട്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ജോൺ പി. ജോൺ, അഡ്വസറി ചെയർമാൻ ടി.എസ്.ചാക്കോ, പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറം ചെയർമാൻ കുര്യൻ പ്രക്കാനം, നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മെമ്പർമാർ, മുൻ പ്രസിഡണ്ടുമാർ എന്നിവർ അഭ്യർഥിച്ചു.

റജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ:

*Age Group:* Open to 6 years and up

*Registration deadline:* June 15, 2021

*Class start date:* Tuesday, June 22, 2021

Classes on Tuesdays and Thursdays: 45 minute sessions starting at 7 PM EST.

Ending Mid August.

Please have them register through this link to enroll in the online classes: https://forms.gle/HW1b82vQHw7BuZd48.

If you have any questions please contact any of the program coordinators in the flyer or email us at malayalam.fokana@gmail.com

Key Contact:

Sunney Mattamana (813) 334-1293

Anu Avinash (954) 854-5448