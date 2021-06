കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കു ഗുളികകള്‍; മൂന്നു ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ യുഎസ് നിക്ഷേപിക്കും

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആന്റിവൈറല്‍ ഗുളികകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ 3.2 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമനുഷ്യ സേവന വകുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫലപ്രദമായ വാക്‌സീനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തിട്ടും വൈറസ് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറുന്നതിനാല്‍, ഇത്തരം ചികിത്സയിലൂടെ ആളുകളെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് അകറ്റാനും വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിരവധി ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ, എച്ച്ഐവി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി എന്നിവയും ഈ ലളിതമായ ഗുളിക ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലേറെ ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടും കൊറോണ വൈറസിന് അത്തരം മരുന്നുകളൊന്നും നിലവിലില്ല. കോവിഡ് 19 ഗവേഷണം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേഷന്‍ വാര്‍പ്പ് സ്പീഡ്, ചികിത്സകളേക്കാള്‍ വാക്‌സീനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഇതാണ് പുതിയ പദ്ധതിയെ തണുപ്പിച്ചത്.

പണത്തിന്റെ വരവ് മരുന്ന് ഗവേഷകരുടെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാക്കും. എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നുവെങ്കില്‍, ഈ ഗുളികകളില്‍ ചിലത് ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ ലഭ്യമാകും. മഹാമാരിക്കുള്ള ആന്റിവൈറല്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ണ്ണമായും പുതിയ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കും. കൊറോണ വൈറസിന് മാത്രമല്ല, ഭാവിയില്‍ മഹാമാരികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസുകള്‍ക്കും ഈ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കും. നാഷനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അലര്‍ജി ആന്‍ഡ് എപ്പിഡെമിക്ക് ഡിസീസസ് ഡയറക്ടറും പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന പിന്തുണയുമായ ഡോ. ആന്റണി ഫൗചി ഇതിനായി മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കും. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ചാലുടനെ ഒരു ഫാര്‍മസിയില്‍ നിന്ന് ആന്റിവൈറല്‍ ഗുളികകള്‍ എടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആന്റിവൈറല്‍ ഗുളികകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയ്ക്ക് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് എയ്ഡ്‌സിനെതിരെ പോരാടിയ അനുഭവപരിചയം മുതല്‍ക്കൂട്ടായുണ്ട്.



മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തില്‍, കഠിനമായ കോവിഡ് 19 ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ആളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ആന്റിവൈറലുകള്‍ ഗവേഷകര്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ആ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ പലതും ആന്റിവൈറലുകളില്‍ നിന്ന് നേട്ടങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. വൈറസ് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അറിയാം. പലരും അവരുടെ അണുബാധയെ തകര്‍ക്കുകയും സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വൈറസുകള്‍ക്ക് പകരം ടിഷ്യുകളെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷന്‍ ടേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാല്‍ കോവിഡുള്ള നിരവധി ആളുകളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാല്‍, രോഗത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗികളെ അണുബാധയുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്തിയാല്‍ അതേറെ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



ഇതുവരെ, റിമെഡെസിവിര്‍ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആന്റിവൈറല്‍ മാത്രമാണ് ആശുപത്രികളിലെ ആളുകള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ഗുണം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എബോളയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി ആദ്യം അന്വേഷിച്ച ഈ മരുന്ന് കോവിഡിനും ഗുണമായെന്നു വേണം കരുതാന്‍. ഒക്ടോബറില്‍, ഒരേയൊരു ആന്റിവൈറല്‍ മരുന്നായി ഇത് മാറി. കോവിഡിനെതിരേ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അനുമതി എഫ്ഡിഎ റിമെഡെസിവിറിനു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും റിമെഡെസിവിറിന്റെ പ്രകടനം പല ഗവേഷകരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. നവംബറില്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിലക്കി. കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് ഇതൊരു ഗുളികയായി എടുക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ റിമെഡെസിവിര്‍ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കാം. എന്നാല്‍ അതിന്റെ അംഗീകൃത ഫോര്‍മുലേഷനില്‍, വായില്‍ നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്കുള്ള രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന അണുബാധയെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഗുളിക രൂപത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇതിനകം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് ആന്റിവൈറലുകള്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു സംയുക്തം 2003 ല്‍ എമോറി സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സ, ഡെങ്കി എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള വൈറസുകള്‍ക്കെതിരെ പരീക്ഷിച്ചു.



ഗുളികയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് യുഎസ് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാക്‌സീനേഷന്‍ ഇന്നുമൊരു പ്രശ്‌നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ തകരാറുകള്‍ തുറന്നുകാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19 വാക്‌സീനുകള്‍ പലേടത്തും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി. ചില ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഡോസുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ധനികര്‍ക്ക് വാക്‌സീനേഷന്‍ എടുക്കാന്‍ അങ്ങോട്ടേയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടാണുള്ളത്. ഒരുപിടി യുഎസ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍, കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നല്‍കാന്‍ പ്രോത്സാഹനങ്ങള്‍ പരീക്ഷിച്ചു. എന്നാല്‍ മോസ്‌കോയില്‍, സര്‍ക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു, പൊതുജനങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കി.



മറ്റ് ചില സര്‍ക്കാരുകളും വാക്‌സീനുകള്‍ ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്ത സിവില്‍ സര്‍വീസുകാരുടെ ശമ്പളം അടുത്ത മാസം മുതല്‍ നിര്‍ത്തുമെന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രവിശ്യ അറിയിച്ചു. വൈറസിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായ ബ്രിട്ടന്‍, എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഷോട്ടുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കണോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നല്‍കുന്നത് ആശുപത്രികളില്‍ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടനില്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ പല സര്‍വകലാശാലകളും ഇപ്പോള്‍ വിദ്യാർഥികള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും വാക്‌സിനേഷന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, കുറഞ്ഞത് 15 ജീവനക്കാരുള്ള മിക്ക കമ്പനികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കുത്തിവയ്പ് നല്‍കണമെന്ന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഫെഡറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ വാക്‌സീന്‍ ആവശ്യകതകള്‍ പലേടത്തും ഇപ്പോഴും പ്രതിരോധം തീര്‍ക്കുന്നു.



15 അമേരിക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, ഒരു കോളേജ് പോലും കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്‌സീന്‍ ആവശ്യകത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കൊറോണ വൈറസ് ഷോട്ട് ലഭിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച ഹൂസ്റ്റൻ മെത്തഡിസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ 178 ജീവനക്കാരെ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ശനിയാഴ്ച, അല്‍ബാനിയിലെ ന്യൂയോര്‍ക്ക് സ്‌റ്റേറ്റ് ബാര്‍ അസോസിയേഷന്റെ ഓഫീസുകളില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവിടെ എല്ലാ ന്യൂയോര്‍ക്കുകാര്‍ക്കും ഒരു കൊറോണ വൈറസ് വാക്‌സീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. തീരുമാനമെടുക്കാത്തവര്‍ക്ക്, വാക്‌സീന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തുടരുന്നു: കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ലോട്ടറികളും ന്യൂയോര്‍ക്ക് സ്‌റ്റേറ്റില്‍ കോളേജ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളും ന്യൂജഴ്‌സിയില്‍ സൗജന്യ പാനീയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ആഴ്ച, ന്യൂയോര്‍ക്കും കലിഫോര്‍ണിയയും ബിസിനസ്സുകളിലും സാമൂഹിക ഒത്തുചേരലുകളിലുമുള്ള എല്ലാ കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



