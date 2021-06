കുടിയേറ്റ വിഷയം: കമല ഹാരിസിനെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ അനധികൃത കുടിയേറ്റം, അഭയാർഥി പ്രശ്നം, അതിർത്തി സുരക്ഷിതത്വം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചു പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ‍ നിർദേശിക്കുന്നതിന് ബൈഡൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിനെ ആ ചുമതലയിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു 50 യുഎസ് ഹൗസ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനു കത്തയച്ചു.

ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കമലാ ഹാരിസ് തീർത്തും പരാജയമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ 85 ദിവസമായി തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ചുമതലകൾ ഒന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അമേരിക്ക നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അതിർത്തി സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ബോർഡർ പെട്രോൾ ഏജന്റിനെ സന്ദർശിച്ചു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിയുന്നതിനു പോലും കമല ഹാരിസ് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും യുഎസ് ഹൗസ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.



മേയ് മാസത്തിൽ 180,000 കുടിയേറ്റക്കാരാണു അമേരിക്കയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുവാൻ ശ്രമിച്ചത്. സതേൺ ബോർഡറിലൂടെ പ്രവേശിച്ചവരിൽ റഷ്യ, ബ്രസീൽ, ക്യൂബ, ഹേത്തി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിർത്തി പ്രശ്നം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന ടെക്സസ് – മെക്സിക്കോ അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെകുറിച്ചു നാളിതുവരെ കമലാ ഹാരിസ് താനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ടെക്സസ് ഗവർണർ ഗ്രെഗ് ഏബട്ടും പരാതിപ്പെട്ടു. അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം തീർത്തും പരാജയമാണെന്നും ഇവർ പറയും.

English Summary : House Republicans urge Biden to remove Harris from leading role on migration crisis