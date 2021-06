ബൈഡനെ വധിക്കുമെന്നു ഭീഷണി; ജോൺ ജേക്കബിനെതിരെ ഫെഡറൽ കേസ്

ഒക്‌ലഹോമ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനേയും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളേയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഒക്‌ലഹോമ സംസ്ഥാനത്തെ തുൾസയിൽ നിന്നുള്ള ജോൺ ജേക്കബ് അഹറൻസിനെതിരെ (58) ഫെഡറൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതായി ജൂൺ 21 തിങ്കളാഴ്ച ആക്ടിംഗ് യുഎസ് അറ്റോർണി ക്ലിന്റ് ജോൺസൻ അറിയിച്ചു. പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഇമെയിലുകൾ തുൾസ ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇയാൾ അയച്ചത്.

പൊതുപ്രവർത്തകരെ വധിക്കുമെന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അതിനു ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറ്റോർണി പറയുന്നത്. തുൾസയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇയാൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് അറ്റോർണി ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. അറസ്റ്റു ചെയ്ത് തുൾസ കൗണ്ടി ജയിലിലടച്ചു.

English Summary : Tulsa man has been charged in federal court for sending threats against President Biden