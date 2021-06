നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ മരണം; മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

സൗത്ത് കാരലൈന ∙ നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. കുട്ടിയുടെ ഫീഡിങ്ങ് ബോട്ടിലിൽ നിന്നും ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു പതിനെട്ടു വയസ്സുള്ള പിതാവ് ബ്രാഡിയും, 19 വയസ്സുള്ള മാതാവ് ബെഡൻബൊയും അറസ്റ്റിലായത്.

ഇവർ പൊലിസിനെ വിളിച്ചു കുട്ടി ബോധരഹിതയായി എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യുബെറി കൗണ്ടിയിലുള്ള വീട്ടില്‍ പൊലിസ് എത്തുമ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പരിശോധനയില്‍ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലും പാൽകുപ്പിയിലും അളവിൽ കൂടിയ തോതിൽ ലഹരിമരുന്നു കണ്ടെത്തി. മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിക്ക് ബോധപൂർവ്വം മയക്കു മരുന്നു നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം.



മാതാപിതാക്കളെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയപ്പോൾ ലഹരിമരുന്നിന്റെ അംശം ശരീരത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവർക്കു ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. തുടർന്നു നുബെറി കൗണ്ടി ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ അയച്ചു. 20 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണു ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

English Summary : Teen parents arrested after 4 month old baby dies of cocaine ingestion