വാഹന പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ പൊലീസ് ഓഫിസറെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ പിടിയിൽ

അർക്കൻസാസ് ∙ അർക്കൻസാസ് വൈറ്റ് ഓക്സ് പാർക്കിങ് ലോട്ടിൽ നിറുത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനം പരിശോധിക്കാനെത്തിയ പൊലീസ് ഓഫിസർ കെവിൻ പോളിനെ വാഹനം കയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഷോനാ കേഫ് (22), എലൈജ അനഡോൾസ സീനിയർ (18) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

പി റിഡ്ജ് പൊലിസ് ഓഫിസർമാരായ കെവിനും, ബയാൻ സ്റ്റാംപ്സും ചേർന്നു പാർക്കിങ് ലോട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട വാനിലെ ഡ്രൈവറുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഷോനാ കേഫും എലൈജ അനഡോൾസയും ചേർന്നു പൊലീസുകാരുടെ വാഹനത്തിലേക്കു വാൻ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നിലത്തുവീണ കെവിൻന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വാഹനം കയറ്റി ഇറക്കി.



കെവിൻ സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. സംഭവത്തിനുശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചു പോയ പ്രതികളെ മിസൗറി നോർത്ത് അതിർത്തിയിൽ നിന്നും നൂറുമൈൽ അകലെയുള്ള ബെല്ല വിസ്റ്റയിൽ വച്ചാണു പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികളിലൊരാളായ ഷോനാ കേഫിന് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് അർക്കൻസാസ് അറ്റോർണി ജനറൽ ലസ്‍ലി പറഞ്ഞു.



23 വർഷത്തെ സർവീസുള്ള കെവിൻ മൂന്നുവർഷം മുമ്പാണ് പി റിഡ്ജ് പൊലീസിൽ ചേർന്നത്.

English Summary : Arkansas Police Officer dies after being struck by vehicle, 2 suspects arrested