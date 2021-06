ഹൂസ്റ്റൻ∙ എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രതിരോധശക്തി നിലനിര്‍ത്തുമെന്നു കണ്ടെത്തല്‍. കോവിഡ് വൈറസിനെയും ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസിനെയും പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ ഇതിനു കഴിയുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത്തരത്തില്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട ഫൈസര്‍ബയോടെക്കും മോഡേണയും നടത്തിയ വാക്‌സീനുകള്‍ ശരീരത്തില്‍ സ്ഥിരമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കും. ഇത് വര്‍ഷങ്ങളോളം കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകള്‍ക്കും ബൂസ്റ്ററുകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവുകളും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറസും അതിന്റെ വകഭേദങ്ങളും അവയുടെ നിലവിലെ രൂപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്തേക്ക് വാക്‌സീനേഷന്‍ എടുത്തവരില്‍ വികസിക്കുന്നില്ല. കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കോവിഡ് 19 ല്‍ നിന്ന് കരകയറിയ ആളുകള്‍ക്ക് വൈറസ് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയാലും ബൂസ്റ്ററുകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ ഇതുമായി നടത്തിയ പഠനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

'ഈ വാക്‌സീനില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി എത്രത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചനയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്,' പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ സെന്റ് ലൂയിസിലെ വാഷിങ്ടൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഇമ്യൂണോളജിസ്റ്റ് അലി എല്ലെബെഡി പറഞ്ഞു. ഇത് നേച്ചര്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ പഠനം ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ പുറത്തിറക്കിയ വാക്‌സീനെ പരിഗണിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ ജോണ്‍സണ്‍ പുറത്തിറക്കിയ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മോടിയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന്, ഡോ. എല്ലെബെഡി പറഞ്ഞു. ഇത് ജോണ്‍സണും വലിയ മുന്നേറ്റം നല്‍കുന്നു. അതേസമയം, അസ്ട്രാസെനക്കയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരാനുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ നിഗമനം. അതു കൊണ്ട് പരീക്ഷണപഠനത്തിന് ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.



ഡോ. എല്ലെബെഡിയും കൂട്ടരും കഴിഞ്ഞ മാസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് കോവിഡ് 19 നെ അതിജീവിച്ച ആളുകളില്‍, വൈറസ് തിരിച്ചറിയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങള്‍ അസ്ഥിമജ്ജയില്‍ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞത് എട്ട് മാസമെങ്കിലും തുടരുന്നുവെന്നാണ്. മറ്റൊരു ടീം നടത്തിയ പഠനത്തില്‍, മെമ്മറി ബി സെല്ലുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്‍ഷമെങ്കിലും പ്രതിരോധശക്തി ശരീരത്തില്‍ തന്നെ തുടരുകയും അത് ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്. ആ കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, ഒരുപക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍, രോഗബാധിതരും പിന്നീട് വാക്‌സിനേഷനുമായ ആളുകളില്‍ ഇത് നിലനില്‍ക്കും. വാക്‌സിനേഷന്‍ മാത്രം സമാനമായ ദീര്‍ഘകാല ഫലമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.



ഒരു അണുബാധയ്‌ക്കോ വാക്‌സിനേഷനോ ശേഷം, ജെര്‍മിനല്‍ സെന്റര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘടന ലിംഫ് നോഡുകളില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ ഘടന ബി സെല്ലുകള്‍ക്കായുള്ള ഒരു എലൈറ്റ് സ്‌കൂളാണ്. വാക്‌സിനേഷനിലൂടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയെയും ഈ സെല്ലുകള്‍ കൂടുതല്‍ നേരം പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉയര്‍ന്നുവന്നേക്കാവുന്ന വൈറസിന്റെ വകഭേദങ്ങളെ തടയാന്‍ അവയ്ക്ക് കഴിയും. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ശേഷം, ശ്വാസകോശത്തില്‍ ജെറിമിനല്‍ സെന്റര്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നു. വാക്‌സിനേഷനുശേഷം, കോശങ്ങളിലെ ലിംഫ് നോഡുകളില്‍ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്.



വാക്‌സീന്‍ ആദ്യ ഡോസ് നല്‍കി 15 ആഴ്ചകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും പങ്കെടുത്ത 14 പേരിലും ജെര്‍മിനല്‍ സെന്റര്‍ വളരെ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൊറോണ വൈറസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മെമ്മറി സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നില്ലെന്നും ഡോ. എല്ലെബെഡിയുടെ ടീം കണ്ടെത്തി. 'വാക്‌സിനേഷനുശേഷം ഏകദേശം നാലുമാസക്കാലം പ്രതികരണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നു ഇത് വളരെ നല്ല അടയാളമാണ്,' ഡോ. എല്ലെബെഡി പറഞ്ഞു. രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ജെര്‍മിനല്‍ സെന്ററുകള്‍ ഉയരുന്നു, തുടര്‍ന്ന് ക്ഷയിക്കുന്നു. 'സാധാരണയായി നാലോ ആറോ ആഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും കൂടുതല്‍ അവശേഷിക്കുന്നില്ല,' അരിസോണ സര്‍വകലാശാലയിലെ രോഗപ്രതിരോധശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ദീപ്ത ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകള്‍ ഉത്തേജിപ്പിച്ച ജെറിമിനല്‍ സെന്ററുകള്‍ മാസങ്ങള്‍, വര്‍ഷങ്ങളോളം നിലനില്‍ക്കും. മാത്രമല്ല മിക്ക ആളുകളിലും ഇത് കുറയുന്നുമില്ല.



ജെറിമിനല്‍ സെന്ററുകളുടെ നിലനില്‍പ്പിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അറിയാവുന്ന മിക്കതും മൃഗ ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ഡോ. ഭട്ടാചാര്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വാക്‌സിനേഷനുശേഷം ആളുകളില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ആദ്യ പഠനമാണ് പുതിയ പഠനം. വാക്‌സിനേഷന്‍ ലഭിച്ച ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഫലങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കുറഞ്ഞത്, നിലവിലുള്ള വേരിയന്റുകളില്‍ നിന്ന്. എന്നാല്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവര്‍, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവര്‍, പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ബൂസ്റ്ററുകള്‍ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം; കോവിഡ് 19 നെ അതിജീവിച്ചവരും പിന്നീട് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്‌പെടുത്തവരുമായ ആളുകള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും അവ ആവശ്യമില്ല. എംആര്‍എന്‍എ വാക്‌സീനുകളില്‍ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം എത്രത്തോളം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ മറികടക്കുന്ന വേരിയന്റുകളുടെ അഭാവത്തില്‍, സിദ്ധാന്തത്തില്‍ പ്രതിരോധശേഷി ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വൈറസ് വ്യക്തമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിന് ഇവര്‍ മറുപടി പറയുന്നില്ല.



English Summary: Pfizer and Moderna Vaccines Likely to Produce Lasting Immunity