ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ ഏഷ്യാ പസഫിക് മേഖലയിലുടനീളമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അധികവും പകര്‍ച്ചവ്യാധിയായ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാന്‍ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ ആശങ്കയോടെ അമേരിക്കയും. പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സിനേഷന്‍ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രം വിജയിക്കാത്തതാണു യുഎസിന്റെ പ്രശ്‌നം. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ജനിതകമാറ്റം വന്ന കോവിഡ് വൈറസിന്റെ വ്യാപനം രാജ്യത്തെ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുക്കുമോയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നു. 40 ശതമാനത്തോളം പേര്‍ ഇപ്പോഴും വാക്‌സിനേഷനെതിരേ മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റുകള്‍ കടന്നു കൂടൂമോയെന്നതാണു പരിഭ്രാന്തി. ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങളില്‍ പകുതിയിലധികവും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വീണ്ടും നീട്ടി ജനങ്ങളോട് വീട്ടില്‍ തന്നെ നില്‍ക്കാൻ നിർദേശം നല്‍കാനാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വരുന്നത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാക്കിയേക്കും. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍, വകഭേദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് സിഡ്‌നി, ബ്രിസ്‌ബേന്‍, പെര്‍ത്ത്, ഡാര്‍വിന്‍ എന്നീ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ കര്‍ശനമായ ലോക്ക്ഡൗണുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ച മലേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി സ്‌റ്റേഅറ്റ് ഹോം ഓര്‍ഡറുകള്‍ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടുമെന്നു അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിലെ കേസുകള്‍ അതിവേഗം ഉയരുന്നതിനാല്‍ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ ഹോങ്കോംഗ് അധികൃതര്‍ നിരോധിച്ചു.



ബംഗ്ലാദേശില്‍, എല്ലാവരും വീട്ടില്‍ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന കര്‍ശന ഉത്തരവുകള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സൈനികര്‍ തെരുവുകളില്‍ പട്രോളിങ് നടത്താന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെങ്ങും പുതിയ കേസുകള്‍ അതിവേഗം ഏപ്രില്‍ തുടക്കത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് 19 ന്റെ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് റോബെഡ് അമിന്‍ പറഞ്ഞു, പരിശോധനയില്‍ 60 ശതമാനത്തിലധികം പുതിയ കേസുകള്‍ക്ക് കാരണമായതായി പരിശോധനയില്‍ പറയുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മേഖലയിലുടനീളം പ്രതീക്ഷകളെ തകിടം മറിച്ചു, കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ പ്രാരംഭ വ്യാപനത്തിന്റെ മോശം അവസ്ഥ പല രാജ്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി. ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങള്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍, തളര്‍ന്നുപോയ ബംഗ്ലദേശ് നിവാസികള്‍ പാന്‍ഡെമിക് റിഗ്രഷന്‍ എന്ന് ചിലര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിരാശരാണ്.

മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമായ ക്വാലാലംപൂരിന് പുറത്ത്, ഒരു റസ്‌റ്ററന്റ് ഉടമ മാര്‍ക്കസ് ലോ, പാന്‍ഡെമിക്കിന്റെ നാലാമത്തെ ലോക്ക്ഡ ൗണിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു. ജൂണ്‍ തുടക്കത്തില്‍ മലേഷ്യയില്‍ ദിവസേനയുള്ള അണുബാധകള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു, എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആയി ആഴ്ചകള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും, കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ 5 ശതമാനം മാത്രമാണു കുറഞ്ഞതെന്നു കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ 33 ദശലക്ഷം ആളുകളില്‍ 6 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണു വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നത്. മെല്‍ബണിലെ ലാ ട്രോബ് സര്‍വകലാശാലയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഹസ്സന്‍ വാലി പറഞ്ഞു, 'ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നിരക്ക് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍, അത് ഗെയിമിനെ പൂര്‍ണ്ണമായും മാറ്റുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 5 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ മാത്രമാണ് പൂര്‍ണ്ണമായ വിധത്തില്‍ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും യുഎസ് സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷനും തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിരവധി 'ആശങ്കയുടെ വകഭേദങ്ങളില്‍' ഒന്നാണ് ഡെല്‍റ്റ വൈറസ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബ്രിട്ടനില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന ആല്‍ഫ വേരിയന്റിനേക്കാള്‍ 50 ശതമാനം കൂടുതല്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുണ്ടാക്കും ഇതെന്ന് ആരോഗ്യ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ഭാഗികമായി വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്കു സംരക്ഷണം വളരെ കുറവാണെങ്കിലും കോവിഡ് 19 വാക്‌സീനുകള്‍ ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിനെതിരെ ഇപ്പോഴും ഫലപ്രദമാണെന്നു പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നത് ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റിന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരിലൂടെ അതിവേഗം വ്യാപിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ്.

സിഡ്‌നിയിലെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയില്‍സ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ആഗോള ബയോസെക്യൂരിറ്റി പ്രൊഫസറായ റെയ്‌ന മാക്ഇന്റയര്‍ പറഞ്ഞു, 'നിങ്ങള്‍ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നടത്തിയാല്‍, രോഗം ബാധിക്കില്ല. അവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ താരതമ്യേന ഉയര്‍ന്ന ശതമാനം വാക്‌സിനേഷന്‍ നടത്തിയ രാജ്യങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഡെല്‍റ്റ വേരിയന്റില്‍ ഇപ്പോള്‍ മിക്കവാറും എല്ലാ പുതിയ കേസുകളും ഉള്ള ബ്രിട്ടനില്‍, ജൂലൈ 19 ന് അവശേഷിക്കുന്ന മിക്ക പാന്‍ഡെമിക് നിയന്ത്രണങ്ങളും നീക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതിയ കേസുകള്‍ ഇരട്ടിയായി വര്‍ധിച്ചെങ്കിലും രാജ്യം കോവിഡിനെതിരേ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയോളം പേര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സിനേഷന്‍ നല്‍കി. 'കേസുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍, മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കരുണാപൂര്‍വ്വം കുറവാണ്,' രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സാജിദ് ജാവിദ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു

വൈറസ് പ്രചരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, പുതിയ വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനുകള്‍ കോവിഡിന് നേടാനാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വിനാശകരമായ രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായ ഇന്ത്യയില്‍, പ്രാദേശികമായി 'ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ്' എന്ന മറ്റൊന്നിനെ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആവിര്‍ഭാവം കണ്ടെത്തിയ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം സ്‌റ്റേഹോം ഓര്‍ഡറുകള്‍ വീണ്ടും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെല്‍റ്റ പ്ലസ് കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പടരുമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'മൂന്നാമത്തെ തരംഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്,' മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ ഈ മാറ്റത്തില്‍ ലോകം വീണ്ടും താഴേയ്ക്ക് പോകുമോയെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ മാത്രമാണു പ്രതിവിധി. അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാന്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

