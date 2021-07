വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം വിജയിപ്പിക്കണം: സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തില്‍ ബൈഡന്‍

US President Joe Biden steps off Air Force One. Photo by MANDEL NGAN / AFP