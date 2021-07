കോവിഡ് വാക്സീൻ: ലക്ഷ്യം പൂർത്തികരിക്കാനാകാതെ ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ ∙ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജൂലൈ നാലിനു മുമ്പു അമേരിക്കൻ പോപുലേഷനിൽ 70% പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനായില്ല എന്നും, ചില ആഴ്ചകൾ കൂടി ഇതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 4ന് പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡനുമായി വൈറ്റ് ഹൗസ് സൗത്ത് ലോണിൽ ആയിരത്തിലധികം മിലിട്ടറി ഫാമിലി അംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്.

വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിർദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ടു ബൈഡനും, പ്രഥമ വനിതയും മാസ്ക് ഇല്ലാതെയാണു ജൂലൈ നാലിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജനുവരിയിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ ഇന്ന് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു.

വൈറസിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്നു നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ ഹസ്ക്കി പറഞ്ഞു. അതോ സമയം ബൈഡൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാണ് നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത വർഷം ഇതിലും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

