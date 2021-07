അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സൈനിക പിന്മാറ്റം ഓഗസ്റ്റ് 31ന് പൂർത്തീകരിക്കും

വാഷിങ്ടൻ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള സേന പിന്മാറ്റം അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അവസാന സൈനികനും അഫ്ഗാൻ വിടുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 20 വർഷമായി തുടരുന്ന അമേരിക്കൻ സേനയെയാണു ബൈഡൻ പിൻവലിക്കുന്നത്.

അഫ്ഗാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അമേരിക്കക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ എംബസിക്കു സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ സേനയെ അവിടെ വിന്യസിക്കുമെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.



സെപ്റ്റംബർ 11 നായിരുന്നു ബൈഡൻ നേരത്തെ സേനാ പിന്മാറ്റത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ബൈഡന്റെ പുതിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അഫ്ഗാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കുന്നതിനു താലിബാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്.

മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് അമേരിക്കൻ തലമുറയെ ഇനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കു അയയ്ക്കുന്നതിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാവശ്യമായ മാനുഷിക, സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ‍ തുടരുമെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.



അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ പൂർണമായും പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ബൈഡന്റെ തീരുമാനത്തെ ബുദ്ധി ശുന്യമായ നടപടിയാണെന്നാണ് സെനറ്റർ ലിൻഡ്സി ഗ്രഹാം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അൽ ഖായിദയുടേയും ഐസിഎസിന്റേയും (ISIS) സ്വാധീനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വർധിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു അപകടമാണെന്ന് ലിൻഡ്സി ചൂണ്ടികാട്ടി. ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ താലിബാനും അൽ ഖായിദയും അമേരിക്കൻ സൈന്യങ്ങൾക്കു നേരെ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കരാർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നതായും ലിൻഡസി വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary : Biden announces U.S. military mission in Afghanistan will end August 31