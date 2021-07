വാഷിങ്ടൻ ∙ അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ ലൊസാഞ്ചലസ് മേയര്‍ എറിക്ക് ഗാര്‍സെറ്റിയെ ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. നിയമനത്തിന് സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് .

1971 ഫെബ്രുവരി 4 നു ജനിച്ച ഗാര്‍സെറ്റി പരിചയ സമ്പന്നനായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്നു ബിരുദം നേടിയ ഗാര്‍സെറ്റി ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡിലും പഠനം തുടർന്നു. കുറച്ചുകാലം അധ്യാപകനായിരുന്നു .

12 വര്‍ഷം സിറ്റി കൗണ്‍സിലറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് ഗാര്‍സെറ്റി 2013-ല്‍ ലൊസാഞ്ചലസ് മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. 2006 മുതൽ 2012 വരെ സിറ്റി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

