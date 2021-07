ഹെയ്തി പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊലപാതകം യുഎസും കൊളംബിയയും സംയുക്തമായി അന്വേഷിക്കും

People look into a police car as the crowd surrounds the Petionville Police station where armed men accused of being involved in the assassination of President Jovenel Moise were taken in Port au Prince. Photo by Valerie Baeriswyl / AFP