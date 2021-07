ഹെയ്തി പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊലപാതകം യുഎസും കൊളംബിയയും സംയുക്തമായി അന്വേഷിക്കും

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ ഹെയ്തി പ്രസിഡന്റ് ഹോവനൽ മോയ്സിന്റെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാന്‍ അമേരിക്ക രംഗത്ത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൊളംബിയയുടെ സഹായവുമുണ്ടാകും. പ്രസിഡന്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഹെയ്തിയിൽ രാഷ്ട്രീയ അരാജകത്വമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഉത്ഭവം മനസിലാക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ഹെയ്തിയുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും കൊളംബിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് ഹോവനൽ മോയ്സിന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തില്‍ ഇതുവരെ തടവിലാക്കപ്പെട്ട 20 പേരില്‍ 18 പേരെ കൊളംബിയക്കാരാണെന്നും രണ്ടുപേര്‍ ഹെയ്തിയന്‍ അമേരിക്കക്കാരാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് പ്രതികളെ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ 13 പേര്‍ കൊളംബിയന്‍ മിലിട്ടറിയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൊളംബിയന്‍ അധികൃതര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഹെയ്തിയന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഗൂഢാലോചനയില്‍ വിദേശ ഇടപെടലിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹെയ്തിയിലെ നിരവധി നിരീക്ഷകരും ഹെയ്തിയുടെ തന്നെ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. സായുധരായ കൊലയാളികള്‍ക്ക് മോയിസിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് കനത്ത സുരക്ഷാ സാന്നിധ്യം ലംഘിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഹെയ്തി അധികൃതര്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ നാല് പ്രധാന അംഗരക്ഷകരെ വിളിച്ചുവരുത്തി. വാഷിങ്ടനിൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്താന്‍ ഹോംലാന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തലസ്ഥാനമായ പോര്‍ട്ട് ജൃശിരല പ്രിന്‍സിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ്. സൈനിക സഹായവും ഹെയ്തി അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് നല്‍കാന്‍ പദ്ധതികളൊന്നുമില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.



ഹോവനൽ മോയ്സ്.

അതേസമയം, പ്രസിഡന്റ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊളംബിയക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതായി വിശ്വസിക്കുന്ന നാല് ബിസിനസുകളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൊളംബിയയുടെ ദേശീയ പൊലീസ് സേന മേധാവി ജനറല്‍ ജോര്‍ജ്ജ് ലൂയിസ് വര്‍ഗാസ് പറഞ്ഞു. കൂടുതലറിയാന്‍ ബിസിനസുകളുടെ കൊളംബിയന്‍ ടാക്‌സ് നമ്പറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രാദേശിക റേഡിയോ സ്‌റ്റേഷന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍, തടവിലാക്കപ്പെട്ട കൊളംബിയക്കാരില്‍ ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ, 'വളരെ നല്ല തൊഴിലവസരമുണ്ടെന്ന്' പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം വീട്ടില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതായി പറഞ്ഞു.



പ്രതികളായ ചിലര്‍ മേയ് മാസത്തില്‍ തന്നെ ബൊഗോട്ടയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്കും പിന്നീട് ഹെയ്തിയിലേക്കും പോകുന്നതിനുമുമ്പ് പനാമയിലേക്ക് പറന്നതായി കൊളംബിയന്‍ അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവര്‍ ജൂണ്‍ തുടക്കത്തില്‍ ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കനില്‍ എത്തി, തുടര്‍ന്ന് ഹെയ്തിയിലേക്ക് പോയി. പിടിയിലായ രണ്ട് ഹെയ്തിയന്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ ഹിറ്റ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളായി മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ഹെയ്തിയന്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മോയിസിന്റെ ചീഫ് അംഗരക്ഷകരെ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹെയ്തിയന്‍ തലസ്ഥാനമായ പോര്‍ട്ട് പ്രിന്‍സിലെ ചീഫ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ബെഡ്‌ഫോര്‍ഡ് ക്ലോഡ് പറഞ്ഞു.



ഗൂഢാലോചന ഒരു മാസമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ജഡ്ജി ക്ലെമന്റ് നോയല്‍ പറഞ്ഞു. ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി പോര്‍ട്ടന്‍വില്ലിലെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ പെറ്റന്‍വില്ലെയിലെ ഒരു ഉയര്‍ന്ന ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് ടീമിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റിനെ കൊല്ലുകയല്ല, ദേശീയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം വിശാലമാകുമ്പോള്‍, രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുടര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. മോസിന്റെ കൊലപാതകത്തിനുശേഷം ദേശീയ അധികാരം അവകാശപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലൗഡ് ജോസഫ് അട്ടിമറിക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ സെനറ്റര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ആരോപിച്ചു.



കൊലപാതകത്തിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി മോയ്‌സ് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്ത ന്യൂറോ സര്‍ജനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ ഏരിയല്‍ ഹെന്റിയെ ജോസഫ് സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് ഇരുപതിലധികം രാഷ്ട്രീയ, സിവില്‍ സൊസൈറ്റി നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡോ. ഹെന്റി ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. സെനറ്റിന്റെ തലവനും രാജ്യത്തെ 10 സിറ്റിംഗ് നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ ഒരാളുമായ ജോസഫ് ലാംബെര്‍ട്ടിനെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ വിളിക്കുന്നു. അതേസമയം, പ്രമുഖ സിവില്‍ സൊസൈറ്റി സംഘടനകളടങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സംഘം രാജ്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമവായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ശനിയാഴ്ച നൂറിലധികം ആളുകളുമായി ഒരു യോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ അരാജകത്വം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോര്‍ട്ട് പ്രിന്‍സിലെ യുഎസ് എംബസിയുടെ കവാടങ്ങളില്‍ വലിയ ജനക്കൂട്ടം സംഘടിക്കുകയാണ്. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് അമേരിക്ക മാനുഷികമായ വീസകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതു മുതലാക്കാനാണ് ഇവരുടെ വരവെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്. രാജ്യം പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥയിലായതിനാല്‍ ഹെയ്തിയുടെ തുറമുഖം, വിമാനത്താവളം, ഗ്യാസോലിന്‍ കരുതല്‍ ശേഖരം, മറ്റ് പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാന്‍ അമേരിക്ക സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കണമെന്ന് ഹെയ്റ്റിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനാവശ്യ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക ഇടപെടലുകളുടെ ചരിത്രം ഹെയ്തിയിലുണ്ട്. പക്ഷേ, തെരുവുകളിലെ അശാന്തിയും ആക്രമണത്തിനുശേഷം ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കങ്ങളും ഇതിനകം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മോശമായ പ്രതിസന്ധിയെ വഷളാക്കുമെന്ന ആശങ്കകള്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന, കൂട്ടബലാത്സംഗം, പകര്‍ച്ചവ്യാധി മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി, അവശ്യ രാജ്യാന്തര സഹായം നല്‍കുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ എന്നിവയാണ് ഹെയ്തിയെ ബാധിക്കുന്നത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കനും ഹെയ്തിയെ സഹായിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തങ്ങള്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു അഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയതെന്ന് ഹെയ്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മന്ത്രി മത്തിയാസ് പിയറി പറഞ്ഞു.



എന്നാല്‍, അത്തരമൊരു അഭ്യർഥന സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് ജലീന പോര്‍ട്ടര്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മുതിര്‍ന്ന എഫ്ബിഐയെ അമേരിക്ക അയക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെന്‍ സാകി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി കൊളംബിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് രാജ്യത്തെ ഉന്നത രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും കൊളംബിയയിലെ ഇന്റര്‍പോളിന്റെ കേന്ദ്ര ഓഫീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോടും ഹെയ്തിയിലേക്ക് പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കൊളംബിയയുടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

