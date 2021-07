ബാറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു; പരുക്കേറ്റയാൾക്ക് 41 മില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം

ഇല്ലിനോയ്സ് ∙ യോർക്ക് വില്ലി പ്ലാനോ ബാറിൽ മദ്യപിച്ചു ബഹളം വച്ചയാളെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നു ശരീരഭാഗത്തിനു തളർച്ച ബാധിച്ചതിനു നഷ്ടപരിഹാരമായി 41 മില്യൺ ഡോളർ നൽകണമെന്നു ജൂറി വിധിച്ചു. കൗണ്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന ആദ്യ കേസ്സാണിത്. മറീൻ വെറ്ററൻ ലോഗൻ ബ്ലാന്റിനെയാണു പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.

2015 ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ലോഗൻ ബാറിലെത്തി മദ്യപിക്കുകയും അവിടെയുള്ളവരുമായി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ ഇയാളെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ ലോഗനെ കയ്യിലെടുത്തു പുറത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു.‌



വീഴ്ചയിൽ കഴുത്തിലെ കശേരു തകർന്നു അരക്കു താഴെ തളരുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി വീൽ ചെയറിൽ കഴിയുന്ന ലോഗനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു ഒരു ഫുൾ ടൈം കെയർ ടേക്കറെ നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭാവിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാകില്ലെന്നും ജൂറി കണ്ടെത്തി.



ബാറിൽ താൻ ബഹളം വച്ചിട്ടില്ലെന്നു ലോഗൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചുവെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടായതായി സമ്മതിച്ചു. തന്റെ കക്ഷിയെ ഇത്രയും ക്രൂരമായി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയേണ്ട കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അറ്റോർണിയും വാദിച്ചു. ആദ്യം ജൂറി 51 മില്യനാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾക്കു ലോഗനും ഉത്തരവാദിയാണെന്നു ജൂറിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും നഷ്ടപരിഹാര തുക 41 മില്യനായി കുറക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Veteran wins $41M judgement against bar where bouncers paralyzed him